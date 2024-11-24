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Emekliye ocak zammı! Bakanlıklar çalışmaya başladı

Milyonlarca emekli 6 aylık enflasyon rakamlarını imkanına kavuşuyor. bekliyor. Tahminler 15-18 bandını gösteriyor. Öte yandan taban maaş artışı da gündemde.

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024
Emekliye ocak zammı! Bakanlıklar çalışmaya başladı

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Milyonlarca emekli Ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamını bekliyor. Dört aylık oran yüzde 12.06 çıkmıştı. Bu oranın üzerine Kasım ve Aralık enflasyonları eklenecek. 3 Aralık'ta açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte 5 aylık enflasyon da kesinleşecek. Gerek Merkez Bankası'nın gerekse diğer kurumların yaptığı anketlerden çıkan sonuçlara göre emekliler için 6 aylık enflasyon tahminleri yüzde 15-18 bandında bulunuyor. Emekliler bu oranların üzerine refah payı eklenmesini bekliyor. Buna göre refah payı ile birlikte zam oranının yüzde 20-25 bandına çıkabileceği hesaplanıyor. Ayrıca 12.500 TL olan taban maaş artışı da gündemde. İlgili bakanlıklar yaklaşık 3 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme için etki analizlerini yapıyor. Bunlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Burada en düşük maaşın 14-15 bin TL civarında olması da bekleniyor.

310 BİN KİŞİ VAR
Öte yandan 2024 yılında emekli olanlar ile 2025 yıl arasındaki emekli olacakların arasında yüzde 32 civarında fark oluşması nedeniyle bir düzenleme yapılması gündeme gelmişti ancak çok kişiyi kapsamadığı için vazgeçildi. Verilere göre 310 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bunlar 190 bini kamu işçisi geri kalan özel sektörde çalışıyor. Maaş farkı nedeniyle bu kişilerin büyük çoğunluğunun emekli olmak isteyeceği düşünülüyor ve buna göre hazırlık yapılıyor.

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