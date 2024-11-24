Bakan Bayraktar Gabar’da Aybüke Yalçın Petrol Sahası’nda öğretmenlerle bir araya geldi! Yeni hedef 70 bin varil

Bakan Bayraktar Gabar'da Aybüke Yalçın Petrol Sahasında öğretmenlerle bir araya geldi! Yeni hedef 70 bin varil (AA)



'YIL SONUNA KADAR 70 BİN VARİLLERE VARMAYI ÜMİT EDİYORUZ'

Daha önce geldiklerinde 23 bin varillerde olan üretimi, bugün itibarıyla 58 bin varilin üzerine çıkardıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Her geçen gün ilerliyoruz. Yıl sonuna kadar 70 bin varillere varmayı ümit ediyoruz. Bölgenin potansiyeli çok büyük, onun için yıllardır burada terör oldu ve terörden dolayı bu bölgelerde arama yapamadık. Ama şimdi görüyorsunuz bu dağlarda yaklaşık 500 kilometreye yakın yol yaptık ve bu yollarda 60'ın üzerinde kuyuda bu üretimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en kaliteli petrolünü burada üretmeye başlamış durumdayız. Kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemiz birçok bedeller ödedi ama enerji bağımsızlığını ülkemizin milli güvenliğinin bir parçası olarak görüyoruz ve bu uğurda çalışmalarımıza burada da diğer yerlerde de devam edeceğiz. Teröre bu ülke hiçbir zaman boyun eğmedi, eğmeyecek. Bu mücadeleyi devletimizin tüm kurumlarıyla ama milletimizin duasıyla, gücüyle beraber inşallah iç cephemizi çok daha güçlü bir hale getirerek, devam edeceğiz."