PTT’den emekliye özel düşük faizle 100 bin TL kredi fırsatı! Faiz oranı, taksit tutarı ve başvuru koşulları...

PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle, emekli vatandaşlara yönelik avantajlı bir kredi kampanyası başlatıldı. Düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunan bu kampanya emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılayacak. İşte kampanyaya dair merak edilen detaylar...

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BAŞVURU SÜRECİ VE GEREKLİ BELGELER

Kampanyaya başvuru yapacak emeklilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Öncelikle, başvuru sahibinin 80 yaşını geçmemiş olması ve kredi vadesi ile toplam yaşının 83'ü aşmaması isteniyor.

PTT emeklilerine özel olarak düzenlenen kampanyada başvuru sahiplerinden sadece kimlik belgesi ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu isteniyor. Ayrıca kredi başvurusu değerlendirirken kredi notu da önemli bir faktör olarak dikkate alınıyor.