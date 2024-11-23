Havacılıkta Türk İmzası panelinde önemli açıklamalar!

Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım zirvesinde A Para Programcısı Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde 'Havacılıkta Türk İmzası' konulu panel yapıldı. SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, TAV İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan ve THY Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur'un konuşmacı olarak yer aldığı oturumda Türk havacılık sektörünün uluslararası arenada elde ettiği başarılara dikkat çekildi.

ÖZÜ DİJİTALLEŞME

SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, "Genel Müdürlük olarak Türkiye Yüzyılında yerimizin ne olması gerektiği konusundaki çalışmalarımızı yaklaşık 5 yıldır sürdürüyoruz" dedi. Bu çalışmalar sonucunda sivil havacılık sektörüne dünya genelinde yaklaşımına yeni bir anlayış getirdiklerini anlatan Yüksek, bu modelin özünde dijitalleşme olduğunu belirtti.

ÇOK OLUYORUZ

Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane ise konuşmasına "Biz Türk havacılık sektörü olarak çok oluyoruz" sözleriyle başladı. Sektörü sadece havacılık olarak düşünmemek gerektiğini anlatan Nane, "Hava meydanı işletmeleri, yer hizmetleri ve servis olarak bir bütün şeklinde baktığımızda biz dünyada bu oyunu çok ileride oynuyoruz. Öyle hava meydanları yapıyoruz ki dünya örnek oluyoruz. Bu meydanları görünce bir havacı olarak gurur duyuyorum" dedi 8 ülkede, 15 havalimanı işlettiklerini söyleyen TAV İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan da Antalya'nın önemine dikkat çekti. Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil Akdeniz Çanağı'nın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Kaptan, "İşletme süremizi 25 yıl daha uzattığımız Antalya'da 1 milyar Euro'luk yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

HEDEF 800 UÇAK

Son 22 yılda Türk Hava Yolları'nın çok büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyleyen THY Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Gelmiş olduğumuz noktada dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketiyiz" dedi. 2033 yılında halen filoda 480 olan uçak sayısını 800'e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Olmuştur, 170 milyon yolcu, 50 milyar dolar cirosu olan bir şirkete doğru koşacağız" dedi.

DÜNYAYI İNŞA EDİYORUZ

Inbusiness Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler moderatörlüğünde gerçekleşen 'Türkiye'yi Değiştiren Projeler' panelinin konuşmacıları Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve IC Ulaşım ve Altyapı Grup Şirketleri Genel Müdürü Serhat Soğukpınar oldu. YİD



PROJELERİ DAHA HIZLI TAMAMLANIYOR

Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türkiye'nin sıfırdan zirveye uzanan müteahhitlik sektöründeki başarı öyküsünü anlattı. Eren, ekonomik kalkınmada YİD modelinin büyük katkısı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bu model sayesinde kazandığımız deneyimlerle yurt açıldık. Dünyanın birçok yerindeki yollar, barajlar ve binalar inşa ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bu modelle projeler çok daha hızlı tamamlanıyor." İstanbul Havalimanı projesinin de YİD modeli ile hayata geçirildiğini vurgulayan Eren, "İstanbul Havalimanı gibi önemli bir yapı da bu modelle yapıldı. Yatırımcıları 3.5 senede yapacağız dediklerinde, nasıl yapacaklar dedik! Şaşırdık, ama başardılar. Bu da Türk firmaların gücünü gösteriyor" diye konuştu.



SONUÇ GURUR VERİCİ

IC Ulaşım ve Altyapı Grup Şirketleri Genel Müdürü Serhat Soğukpınar ise Türkiye'de kamu-özel sektör iş birliği modelinin başarılı sonuçlar vermesine dikkat çekti. Soğukpınar, turizm sektöründen örnek vererek şu değerlendirmede bulundu: "İlk yıllarda yapılan otellerde çalışan eleman bulmakta zorlanıyorduk. Ancak bugün Türklerin, dünya turizmini yönettiğini görüyoruz. Hemen her ülkede üst düzey bir Türk yöneticiye rastlamak mümkün. Bu durum bize büyük gurur veriyor."



TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ OLUYOR

Zirvenin "Lojistiğin Yeni Gücü Demiryolları" başlıklı son paneli ise A Para stüdyolarında, Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde yapıldı. Panelde, Türkiye'deki lojistiğin durumu ve gelecek hedefleri ele alındı. Panele TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Nusret Dur ve Arkas Rail Genel Müdürü Hamit Gökmen katıldı.

TÜRKİYE, ANA KORİDOR

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, demiryollarında Türkiye'nin uluslararası üs olma potansiyeline dikkat çekti. Uluslararası düzeyde Türkiye'nin demir yolu potansiyelinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Kurt, şunları dile getirdi: "Günümüzde Doğu ile Batı arasındaki en güçlü iki koridor da Türkiye'den geçiyor. Hem devletimiz hem de özel sektörümüz bu ağlara büyük yatırımlar yapıyor. Türkiye olarak 22 yılda 60 milyarlık demir yolu yatırımı gerçekleştirdik. Halen 3.700 kilometrelik inşaat ve 6.500 kilometrelik proje çalışmamız ise devam ediyor." Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Nusret Dur ise lojistiğin dinamik bir sektör olduğunu ve Türkiye'nin bu alanda güçlü bir yer edindiğini vurguladı. Dur, "Türkiye olarak, Doğu ile Batı ticaret arasında önemli bir rol oynuyoruz. Dünya Ticaret Örgütü'nün verilerine göre, 2026 yılında Hazar Denizi'nden bu tarafa 11 milyon ton yük taşınacak ve bunun 4 milyon tonu Türkiye üzerinden geçecek. Orta koridorun yük kapasitesinin üç kat artması bekleniyor. Bu da ilave yatırımlar anlamına geliyor" dedi. Arkas Rail Genel Müdürü Hamit Gökmen ise lojistiğin ihracattaki rolüne değindi. Gökmen, "Türk lojistik sektörü olarak ihracatçının yükünün hafiflemesinden mutluluk duyuyoruz. Bu alanda devletimizin verdiği teşvikler çok önemli. Ancak bu teşviklerin artmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ BÜYÜYOR

Konuşmasına devam eden Hamit Gökmen, lojistik sektörünün Türkiye'nin ekonomik büyümesine olan katkısına dikkat çekerek, "Bu bağlamda hedeflerimizi yukarı yönlü revize ediyoruz" dedi.



SEKTÖRLER MERCEK ALTINDA

Turkuvaz Medya Marka ve Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal, açılış konuşmasında, "Turkuvaz Medya Grubu olarak pek çok organizasyon, zirve ve foruma imza atıyoruz. Bu organizasyonlar genelde tek bir sektörü mercek altına alan, o sektörü derinlemesine irdeleyen tartışma ve paylaşım platformlarına vesile oluyor. Yıl boyunca ihracattan tarıma, eğitimden enerjiye, girişimcilikten turizme, kentsel dönüşümden spora ve daha pek çok sektörü detaylı olarak inceleme fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde farklı sektörlerde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



İKİ YILDA ÜÇ UYDU

Zirvede konuşan TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, "Son 2 yıl içinde 3 tane uydu fırlatmış bir ülkeyiz. Dünya üzerinde iki ya üç uydu atabilen kaç tane ülke var?" dedi. Atalay, sadece uydu alanında faaliyet göstermediklerini belirterek, "Kablo, kablolu TV, kablolu internet başka faaliyet alanlarımız. Bunlardan farklı olarak, bilişim sistemleri, e-devlet, dijitalleşme, dijital dönüşümle ilgili faaliyetlerimiz de var. Şu anda gökyüzünde 5 tane uydumuz aktif olarak faaliyet gösteriyor. 6. uyduyu geçtiğimiz gün fırlattık. Muhtemelen 1 ay içinde hizmet verir hale gelecek" dedi. 6. uydunun tamamen yerli ve milli imkânlarla üretilmiş, iftihar duydukları; Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu olduğunu aktaran Atalay, "Gözlemleme uyduları üretilmişti ama bu ilk haberleşme uydusu. Dünyada yapan 10 ülkeden biriyiz" bilgisini verdi.



STRATEJİMİZ ÇEVRE

Zirvede konuşma yapan PTT Genel Müdür Hakan Gülten, kargo sektöründe çevre dostu lojistik çözümler geliştirerek sektöre liderlik ettiklerini söyledi. Gülten, "Bu anlamda kurulduğumuz günden bugüne posta, kargo, bankacılık, filateli, e-ticaret ve lojistik alanlarında sunduğumuz hizmetlerle 184 yıllık PTT ailesi olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz" dedi. Gülten, çevreye olan sorumluluklarını her zaman ön planda tuttuklarını belirtti.

ELEKTRİKLİ FİLO

Dağıtım hizmetlerinde yeni nesil elektrikli araçların kullanımını tercih ettiklerine dikkat çeken Gülten "Enerji maliyeti açısından 7 kat daha fazla avantaj sağlayan, yüzde 100 elektrikli bu araçlarla ve aktif olarak kullandığımız elektrikli scotterlerimizle çevresel etkileri en aza indiriyoruz" dedi.



HAYAL GERÇEK OLDU

Türkiye'nin hayata geçirdiği altyapı yatırımlarıyla önemli projelere imza attığını söyleyen Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, "Avrasya, Marmaray, Çamlıca Kulesi, Filyos Limanı gibi projeler hayata geçirdik. Marmaray hayaldi gerçek oldu" dedi. Eyigün, "Türkiye'yi değiştiren projeler" başlığı altında yaptığı sunumda 20 Aralık 2016'da hayata geçirilen Avrasya Tüneli'nden 150 milyon geçiş yapıldığını ve projenin 7 yılda kendini amorti ettiğini söyledi. Eyigün, 29 Ekim 2012'de açılan Marmaray'ı 1.2 milyon yolcunun kullandığı bilgisini paylaştı.



GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Zirveye, ana sponsor olarak Halkbank, Türk Hava Yolları, Türk Telekom destek verirken, destek sponsorları Kuzey Ege Otoyolu, İGA, Kuzey Marmara Otoyolu A.Ş, Pasifik Eurosia, Pegasus ve TAV oldu.