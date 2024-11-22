Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor! Tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık tarihinde başlayacağını bildirdi. Uygulamanın 4 aylık dönemde geçerli olacağını bildiren Uraloğlu, "Kış lastiği, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" dedi. Denetimlerin sıkı bir şekilde yapılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Kurallara uymayanlara 4 bin 69 lira ceza uygulanacak" ifadelerini kullandı.