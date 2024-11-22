Plastik poşette karar zamanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu, 5 yıldır 25 kuruştan satılan poşetlerin yeni yıl fiyatını görüşmek için toplandı. Edinilen bilgilere göre sektör temsilcileri, 1 poşet maliyetinin 1 lira 19 kuruşa yükseldiğini vurgulayarak, 25 kuruşluk satış ücretine zam talebinde bulundu. Ayrıca mevcut fiyat sebebiyle plastik poşet tüketiminin arttığına da vurgu yapıldı. Talepler, son olarak Bakan Murat Kurum'a sunulacak. Ardından poşetlerin yeni yıldaki fiyatı netlik kazanacak.