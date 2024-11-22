Al-sat süreçleri robotlara emanet

Stratejik Satınalma Derneği'nin düzenlediği "Yapay Zekanın Satınalmadaki Rolü ve Savunma Sanayii Tedarik Yönetimi" etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi. Sempozyumun ilk bölümünde PERAPOLE CEO'su Alphan Namlı, Takım Lideri Sefa Aras ve Teknoloji Direktörü Miraç Bektaş, "Yapay Zekanın Satınalmadaki Rolü" konusunda sunum yaptı. Namlı, "PI olarak adlandırdığımız dijital asistan modülümüz, satınalma-tedarik süreçlerinde rutin sorgulamaları otomatikleştirerek anlık çözümler sunuyor. Yapay zeka tabanlı çok dil seçeneğine sahip robotlar ile yabancı dil bilmeseniz bile istediğiniz ülkeden ürün ve hizmeti alabilirken aynı zamanda da satış yapabiliyorsunuz" dedi. Moderatörlüğünü Milli Kablo Genel Müdürü Yavuz Ekinci'nin yaptığı "Savunma Sanayii Tedarik Yönetimi" temalı ikinci bölüme ise ASELSAN Merkezi Satınalma Direktörü Fevziye Yılmaz ile TEI Finans ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı Emre Saylan katıldı.