Yerli otomobil Togg’un etkisiyle yollardaki elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı!

Türkiye'de elektrikli araçlara yönelik ilgi artmaya devam ediyor. Yerli ve milli otomobil Togg'un yollara çıkmasıyla elektrikli araç pazarı hızla büyüdü. Son 1.5 yılda 40 binden fazla Togg kullanıcısıyla buluşurken; BYD ve Chery gibi sektörün büyük firmalarının Türkiye'de yatırım kararı alması bu pazarın daha da büyüyeceğinin işareti oldu. Ocak-Ekim döneminde trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı geçen yıla oranla hızlı arttı. Geçen yıl sonunda trafiğe kayıtlı toplam elektrikli araç sayısı 80 bin 43 iken, Ekim sonu itibarıyla 153 bin 772'ye ulaştı. Böylece, trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı. Geçen yıl elektrikli araçların tüm otomobiller içindeki oranı yüzde 0.5 iken, Ekim sonu itibarıyla yüzde 1'e ulaştı.



100 OTODAN 9'U

Geçen yılın ilk 10 aylık döneminde 45 bin 50 elektrikli araç trafiğe kaydolurken, bu yılın aynı döneminde 73 bin 817 elektrikli araç trafikte yerini aldı. Söz konusu dönemde trafiğe kaydolan elektrikli araç sayısı yüzde 64 artış gösterdi. Geçen yıl Ocak- Ekim döneminde trafiğe kaydolan otomobiller içinde elektriklilerin oranı yüzde 5.9 iken, bu yıl yüzde 9'a çıktı. Böylece, trafiğe kaydolan her 100 otomobilden 9'u elektrikli oldu.

