Merkez’den indirim sinyali! Politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığı toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), Kasım ayı toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar verdi. Böylece art arda 8 toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gidilmemiş oldu.

PPK sonrası yapılan açıklamada, Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğine, son çeyrekte yavaşlayan yurt içi talebin de enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğine dikkat çekildi. Temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ettiği, hizmet enflasyonunda ise iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiği vurgulandı. Bu açıklamalar piyasalarda indirim sinyali olarak algılandı. Borsa İstanbul'da bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 5'i geçerken, tahvil-bono piyasasında da alımlar hızlandı. Swap faizleri yüzde 40'ın altına geriledi. Döviz piyasasında geri çekilme gözlenirken, Türkiye'nin risk primi 260 puanın altına düştü.