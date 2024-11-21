Kritik karardan önce altında son durum: Merkez Bankası faiz kararı altını nasıl etkileyecek?

Piyasadaki son gelişmelerin ardından faiz kararı yla birlikte altının seyri merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Yılın son günlerine yaklaşırken, gözler bu kritik karara çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı altını nasıl etkileyecek? Kasım ayı faiz kararı açıklaması saat kaçta yapılacak? İşte habere dair önemli detaylar...

Peki ilerleyen süreçte ne olur?

Merkez Bankası güncel bir faiz oranı belirler. Bu oranı değiştirerek para politikasını oluşturur. Merkez Bankası tarafından belirlenen bu faize politika faizi denir. Merkez Bankası, enflasyon tehdidi gördüğünde faiz oranını artırır. Böylece toplam talebi düşürerek enflasyonu düşürmeye çalışır.

Merkez Bankası faiz artırırsa ne olur?

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Faiz artışında altın ve dolar ne olur?

Merkez Bankası'nın faiz artırma kararı döviz ve değerli madenlerin fiyatlarını de büyük ölçüde etkilemektedir. Bu karar yerel para birimine yani TL'ye olan talebi artıracağından diğer varlıklarda değişim gözlemlenebilir. Faiz artışı dolar ve altın fiyatlarında düşüş getirebilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa dolar ve altın ne olur?

Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir.