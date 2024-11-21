SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kritik karardan önce altında son durum: Merkez Bankası faiz kararı altını nasıl etkileyecek?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Yılın son günlerine yaklaşırken, gözler bu kritik karara çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı altını nasıl etkileyecek? Kasım ayı faiz kararı açıklaması saat kaçta yapılacak? İşte habere ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 11:09 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 11:11
Kritik karardan önce altında son durum: Merkez Bankası faiz kararı altını nasıl etkileyecek?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Piyasadaki son gelişmelerin ardından faiz kararıyla birlikte altının seyri merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Yılın son günlerine yaklaşırken, gözler bu kritik karara çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı altını nasıl etkileyecek? Kasım ayı faiz kararı açıklaması saat kaçta yapılacak? İşte habere dair önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Merkez Bankası faiz artırırsa ne olur?

Merkez Bankası güncel bir faiz oranı belirler. Bu oranı değiştirerek para politikasını oluşturur. Merkez Bankası tarafından belirlenen bu faize politika faizi denir. Merkez Bankası, enflasyon tehdidi gördüğünde faiz oranını artırır. Böylece toplam talebi düşürerek enflasyonu düşürmeye çalışır.

Peki ilerleyen süreçte ne olur?

📌Bankalar kendi müşterilerine uyguladıkları faizlerini artırır.

📌Enflasyonla mücadele algısı güçlenir.

📌Döviz kurları düşer, TL değer kazanır.

📌Kredi çekmenin maliyeti yükseldiği için borçlanma ertelenir.

📌Enflasyon beklentisi düşer.

📌İthal ürünlerin fiyatı düşer.

📌Harcamalar azaltılır.

📌Ürünlere olan talep düşer, ihracat azalır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Faiz artışında altın ve dolar ne olur?

Merkez Bankası'nın faiz artırma kararı döviz ve değerli madenlerin fiyatlarını de büyük ölçüde etkilemektedir. Bu karar yerel para birimine yani TL'ye olan talebi artıracağından diğer varlıklarda değişim gözlemlenebilir. Faiz artışı dolar ve altın fiyatlarında düşüş getirebilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa dolar ve altın ne olur?

Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 21 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınan faiz kararları, aynı gün saat 14.00'te Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Ekim ayında aldığı kararla politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını sabit bırakan TCMB, faiz oranını yüzde 50 seviyesinde korudu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’yi karıştıracak talep! Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’e o isimleri verdi: MYK’dan uzaklaştır!
MİT’ten Irak’ın kuzeyine nokta operasyon! PKK’nın sözde sorumlularından Mervan Hizan kod adlı Serhat Tagay etkisiz hale getirildi
Paraf Kadın kart güzellikleri sizinle
İsrail’den Gazze’de yeni katliam: 88 Filistinli hayatını kaybetti
İzmir’de polise saldıran Mehmet Sami Çelik HDP’li çıktı | Skandal ifade: Husumetlim sandım
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıklayacak! Beklentiler ne yönde?
Tüm dünya bunu konuşacak! Fenerbahçe’den çılgın Cristiano Ronaldo planı
Yenidoğan Çetesi davasında dördüncü gün | Hemşire Cansu Akyıldırım’dan itiraf geldi: Fırat Sarı ile ilişkimiz var
Ayağı ’CIA’sal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHP’ye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?
İngiliz basını Almanya çaresiz dedi! Sanayisizleşme devri başladı: Çin tehdidi Trump darbesi
Mourinho’dan Amorim’e telefon! O yıldızı istedi
Uğur Dündar’a babalık davasında sıcak gelişme! Dilara Gülatan’dan yeni hamle geldi: DNA testi hatalarla dolu
Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil 49 kentte sarı kodlu alarm! Lodos, sağanak yağış... Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu
Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
SON DAKİKA