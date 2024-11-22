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KKM'de düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 39 milyar 337 milyon lira azalarak 1 trilyon 250 milyar 245 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 6.82'si oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
KKM’de düşüş devam ediyor

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Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 39 milyar 337 milyon lira azalarak 1 trilyon 250 milyar 245 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 6.82'si oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 15 Kasım itibarıyla 11 milyar 818 milyon lira arttı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 434 milyar 936 milyon lira artarak 18 trilyon 326 milyar 3 milyon liraya yükseldi.

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