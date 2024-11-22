Gram altın’da sürpriz gelişme! İslam Memiş’ten ortalık puslu uyarısı ve yeni yıl tahmini

Borsa ve Döviz Piyasaları: Yatay Seyir Devam Ediyor Borsa İstanbul ve döviz kurlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, Borsa İstanbul'da yaşanan satış dalgasının jeopolitik gerilimler ve haber akışlarının etkisiyle sürdüğünü belirtti. BIST 100 endeksinin 9.120 puanda olduğunu, ancak 9.000 puanın altına düşmemek için tutunma çabalarının devam ettiğini söyledi. Memiş, orta ve uzun vadede borsa için pozitif bir beklenti içinde olduğunu ifade ederek, "9.000 puan altındaki seviyeler alım fırsatı sunabilir" dedi.

Döviz kurlarında ise baskılanan bir seyir olduğuna dikkat çeken Memiş, doların uluslararası piyasalarda güçlenmesine rağmen iç piyasada yatay bir görünüm sergilediğini belirtti. "Uluslararası piyasalarda dolar güçlenirken içeride dolarda bir hareketlenme göremiyoruz. Ancak bu baskılanma kalktığında dolara bağlı tüm yatırım araçlarında yukarı yönlü hareketler yaşanacaktır" şeklinde konuştu.

Euro/Dolar Paritesi ve 2025'e Dair Öngörüler Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda, Avrupa'ya yönelik politikaların etkilerine değinen Memiş, "Trump'ın başkanlığıyla birlikte Avrupa'ya yönelik vergisel düzenlemeler ve sıkılaştırma hamleleri görebiliriz. Bu da euro/dolar paritesinde baskı yaratabilir. Euro'da 2025 yılı için olumsuz bir seyir öngörüyorum" dedi.

Yatırımcılar İçin Kritik Uyarılar Memiş, altın ve döviz piyasalarına yönelik açıklamalarında yatırımcılara kritik uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. "Altın fiyatlarının bu yılın son fırsatlarını sunduğunu defalarca dile getirdim. Gram altın ve ons altın için yukarı yönlü hareketler devam edecek. Alım yapmak için geçen haftaki düşük seviyeler kaçırıldıysa, yılın geri kalanında bu fırsatları görmek zor olabilir" dedi.