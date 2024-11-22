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Gram altın'da sürpriz gelişme! İslam Memiş'ten ortalık puslu uyarısı ve yeni yıl tahmini

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların dikkatle takip ettiği değerlendirmelerine bir yenisini ekledi. Gram altın, ons altın ve döviz kurlarına ilişkin öngörülerini paylaşan Memiş, 2025 yılına dair kritik tahminlerde bulunurken, yıl sonuna kadar altın fiyatlarında sürecek yükseliş trendine de işaret etti. Memiş, piyasalardaki gelişmeleri ve yatırım fırsatlarını değerlendirdiği açıklamalarında, ons altının yanı sıra yeni yılda gram altını destekleyecek ek faktörlere dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 12:36 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 12:37
Gram altın’da sürpriz gelişme! İslam Memiş’ten ortalık puslu uyarısı ve yeni yıl tahmini

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Gram Altında İki Önemli Destekleyici: Ons ve Dolar

Memiş, gram altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğin ons altından destek aldığını vurgularken, yeni yılda dolardan da destek göreceğini belirtti. Gram altının serbest piyasada 3.081-3.096 TL bandında işlem gördüğünü ifade eden Memiş, kısa vadede 3.050-3.100 TL seviyelerinin korunacağını öngördü.

Gram altın’da sürpriz gelişme! İslam Memiş’ten ortalık puslu uyarısı ve yeni yıl tahmini

Gram altın için yıl sonu beklentisini 3.000-3.500 TL aralığı olarak açıklayan uzman, "Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler sürecek. Bu fiyatlar senenin son düşüş fırsatlarıydı. Geçen hafta yaşanan sert düşüşlerden yararlanamayanlar, yılın kalanında alım için daha yüksek rakamlarla karşılaşabilir" dedi.

Gram altın’da sürpriz gelişme! İslam Memiş’ten ortalık puslu uyarısı ve yeni yıl tahmini

Ons Altın: Yeni Zirveler Kapıda

Memiş'in açıklamalarında ons altın da önemli bir yer tuttu. Ons fiyatının bu hafta 2.537 dolardan 2.645 dolara yükseldiğine dikkat çeken Memiş, "Geçen hafta altın ucuz değil, bedava demiştim. Kısa sürede ons altında 100 doların üzerinde bir artış görüldü. Kısa vadede 2.580-2.680 dolar bandını takip ediyorum. Yıl sonunda ons altının 2.700 doları aşmasını bekliyorum. 2025 yılına dair öngörüm ise ons altının 3.000-3.500 dolar bandına ulaşması yönünde" ifadelerini kullandı.

Gram altın’da sürpriz gelişme! İslam Memiş’ten ortalık puslu uyarısı ve yeni yıl tahmini

Borsa ve Döviz Piyasaları: Yatay Seyir Devam Ediyor

Borsa İstanbul ve döviz kurlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, Borsa İstanbul'da yaşanan satış dalgasının jeopolitik gerilimler ve haber akışlarının etkisiyle sürdüğünü belirtti. BIST 100 endeksinin 9.120 puanda olduğunu, ancak 9.000 puanın altına düşmemek için tutunma çabalarının devam ettiğini söyledi. Memiş, orta ve uzun vadede borsa için pozitif bir beklenti içinde olduğunu ifade ederek, "9.000 puan altındaki seviyeler alım fırsatı sunabilir" dedi.

Gram altın’da sürpriz gelişme! İslam Memiş’ten ortalık puslu uyarısı ve yeni yıl tahmini

Döviz kurlarında ise baskılanan bir seyir olduğuna dikkat çeken Memiş, doların uluslararası piyasalarda güçlenmesine rağmen iç piyasada yatay bir görünüm sergilediğini belirtti. "Uluslararası piyasalarda dolar güçlenirken içeride dolarda bir hareketlenme göremiyoruz. Ancak bu baskılanma kalktığında dolara bağlı tüm yatırım araçlarında yukarı yönlü hareketler yaşanacaktır" şeklinde konuştu.

Gram altın’da sürpriz gelişme! İslam Memiş’ten ortalık puslu uyarısı ve yeni yıl tahmini

Euro/Dolar Paritesi ve 2025'e Dair Öngörüler

Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda, Avrupa'ya yönelik politikaların etkilerine değinen Memiş, "Trump'ın başkanlığıyla birlikte Avrupa'ya yönelik vergisel düzenlemeler ve sıkılaştırma hamleleri görebiliriz. Bu da euro/dolar paritesinde baskı yaratabilir. Euro'da 2025 yılı için olumsuz bir seyir öngörüyorum" dedi.

Gram altın’da sürpriz gelişme! İslam Memiş’ten ortalık puslu uyarısı ve yeni yıl tahmini

Yatırımcılar İçin Kritik Uyarılar

Memiş, altın ve döviz piyasalarına yönelik açıklamalarında yatırımcılara kritik uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. "Altın fiyatlarının bu yılın son fırsatlarını sunduğunu defalarca dile getirdim. Gram altın ve ons altın için yukarı yönlü hareketler devam edecek. Alım yapmak için geçen haftaki düşük seviyeler kaçırıldıysa, yılın geri kalanında bu fırsatları görmek zor olabilir" dedi.

Gram altın’da sürpriz gelişme! İslam Memiş’ten ortalık puslu uyarısı ve yeni yıl tahmini

Altın ve döviz piyasalarının 2025 yılına kadar belirsizlikler ve jeopolitik risklerle şekilleneceğini vurgulayan Memiş, yatırımcılara orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmelerini tavsiye etti.

Gram altın’da sürpriz gelişme! İslam Memiş’ten ortalık puslu uyarısı ve yeni yıl tahmini

Not: Burada yer alan değerlendirmeler ilgili uzmanın kişisel yorumlarıdır ve kazandırma garantisi yoktur. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmez

Kaynak: Haberglobal

Derleyen: Takvim.com.tr

Gram altın’da sürpriz gelişme! İslam Memiş’ten ortalık puslu uyarısı ve yeni yıl tahmini

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