Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor! 9.924 TL maaş almanın formülü belli oldu

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İŞKUR işsizlik maaşı, herhangi bir kişinin kendi isteği veya hatası dışında işsiz kalması durumunda devreye giren bir sosyal güvenlik mekanizmasıdır. Bu ödenek, işsiz vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla belirli bir süre boyunca sağlanmaktadır.

İşsizlik maaşı, yalnızca yasal şartları yerine getiren kişilere verilmektedir. Örneğin, iş sözleşmesi kendi isteğiyle feshedilen ya da disiplin nedeniyle işten çıkarılan bir kişi bu ödenekten yararlanamaz. Ancak, iş sözleşmesinin sona erme nedeni işveren kaynaklı bir durumsa ya da sözleşme süresinin bitimiyse, bu durumda işsizlik maaşı hakkı doğar.