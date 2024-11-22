Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor! 9.924 TL maaş almanın formülü belli oldu

İŞKUR işsizlik maaşı, herhangi bir kişinin kendi isteği veya hatası dışında işsiz kalması durumunda devreye giren bir sosyal güvenlik mekanizmasıdır. Bu ödenek, işsiz vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla belirli bir süre boyunca sağlanmaktadır.
İşsizlik maaşı, yalnızca yasal şartları yerine getiren kişilere verilmektedir. Örneğin, iş sözleşmesi kendi isteğiyle feshedilen ya da disiplin nedeniyle işten çıkarılan bir kişi bu ödenekten yararlanamaz. Ancak, iş sözleşmesinin sona erme nedeni işveren kaynaklı bir durumsa ya da sözleşme süresinin bitimiyse, bu durumda işsizlik maaşı hakkı doğar.
Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir?
İŞKUR'a göre işsizlik maaşı alabilmek için şu şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:
İşten Kendi Hatası Dışında Ayrılma: İş sözleşmesinin işveren kaynaklı sebeplerle sona ermiş olması gereklidir. Bu, işverenin feshi ya da işyerinin kapanması gibi durumları kapsar.
Son 120 Gün Kesintisiz Çalışma: İş sözleşmesinin feshedilmesinden önceki 120 gün boyunca kesintisiz çalışmış olma şartı aranır.