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Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor! 9.924 TL maaş almanın formülü belli oldu

İşsizlik, bireylerin ekonomik ve sosyal yaşamını ciddi şekilde etkileyen bir durumdur. İŞKUR, işsiz kalan vatandaşların yanında olmak ve onların geçici süreyle de olsa gelirlerini korumalarını sağlamak amacıyla işsizlik maaşı ödemeleri yapıyor. Ancak bu ödemelerden faydalanabilmek için belirli şartların sağlanması ve başvuru sürecinin doğru bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. İşte işsizlik maaşı hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntılar!

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 15:41 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 15:41
Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor! 9.924 TL maaş almanın formülü belli oldu

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İŞKUR işsizlik maaşı, herhangi bir kişinin kendi isteği veya hatası dışında işsiz kalması durumunda devreye giren bir sosyal güvenlik mekanizmasıdır. Bu ödenek, işsiz vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla belirli bir süre boyunca sağlanmaktadır.

Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor! 9.924 TL maaş almanın formülü belli oldu

İşsizlik maaşı, yalnızca yasal şartları yerine getiren kişilere verilmektedir. Örneğin, iş sözleşmesi kendi isteğiyle feshedilen ya da disiplin nedeniyle işten çıkarılan bir kişi bu ödenekten yararlanamaz. Ancak, iş sözleşmesinin sona erme nedeni işveren kaynaklı bir durumsa ya da sözleşme süresinin bitimiyse, bu durumda işsizlik maaşı hakkı doğar.

Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor! 9.924 TL maaş almanın formülü belli oldu

Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir?

İŞKUR'a göre işsizlik maaşı alabilmek için şu şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

İşten Kendi Hatası Dışında Ayrılma: İş sözleşmesinin işveren kaynaklı sebeplerle sona ermiş olması gereklidir. Bu, işverenin feshi ya da işyerinin kapanması gibi durumları kapsar.

Son 120 Gün Kesintisiz Çalışma: İş sözleşmesinin feshedilmesinden önceki 120 gün boyunca kesintisiz çalışmış olma şartı aranır.

Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor! 9.924 TL maaş almanın formülü belli oldu

Prim Ödeme Gün Sayısı: İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalıdır.

Başvuru Süresi: İşsizlik maaşı başvurusunun iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılması gerekmektedir.

Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor! 9.924 TL maaş almanın formülü belli oldu

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Boyunca Alınabilir?

İşsizlik maaşı alma süresi, kişinin ödediği prim gün sayısına bağlıdır. İŞKUR, bu süreleri şu şekilde belirlemiştir:

  • 600 gün prim ödeyenler: 180 gün (6 ay) işsizlik maaşı alabilir.
  • 900 gün prim ödeyenler: 240 gün (8 ay) işsizlik maaşı alabilir.
  • 1080 gün ve üzeri prim ödeyenler: 300 gün (10 ay) işsizlik maaşı alabilir.
Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor! 9.924 TL maaş almanın formülü belli oldu

İŞKUR İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı, kişinin son dört aylık brüt kazancına göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplama yöntemiyle her bireyin alacağı işsizlik ödeneği farklılık gösterebilir. Örneğin:

  • Asgari ücretle çalışanlar için: Aylık işsizlik maaşı 7.940 TL olarak hesaplanmaktadır.
  • Aylık brüt kazancı 25.000 TL olanlar için: 9.924 TL işsizlik maaşı alınabilir.
  • Aylık brüt kazancı 41.000 TL olanlar için: 15.880 TL'ye kadar işsizlik maaşı alınabilir.

KAYNAK: İŞKUR

https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/issizlik-odenegi/

Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor! 9.924 TL maaş almanın formülü belli oldu

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