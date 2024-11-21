SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı açıklaması: Enflasyonun üzerinde olacak | Kırmızı et fiyatları: Talimatı verdim

Asgari ücret ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı büyük merak konusuyken Başkan Erdoğan'dan flaş bir açıklama geldi. Erdoğan "Enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz” dedi. Vatandaşın kırmızı ete daha uygun fiyatla ulaşması hedefiyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya talimat verdiğini söyleyen Erdoğan "Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye gerekirse süratle Uruguay'dan Brezilya'dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bunu değerlendireceğiz ve bu adımları da atacağız" şeklinde konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 13:02 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:33
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret ve memur zammı açıklaması: Enflasyonun üzerinde olacak | Kırmızı et fiyatları: Talimatı verdim

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'daki G-20 zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milyonlarca asgari ücretli ve memurların maaş zammı hakkında konuşan Erdoğan, "Muhalefet bu konuyu istismar ediyor ama biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz" dedi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

KIRMIZI ET TALİMATI
Vatandaşın kırmızı ete daha uygun fiyatla ulaşması hedefiyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya talimat verdiğini söyleyen Erdoğan "Burada şunu da söylemek isterim: Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz. Bu da büyükbaş hayvan ithalini yaparak kırmızı ete çok daha iyi imkanlarla erişimini sağlamaktır. Bunu Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile de değerlendirdik. Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye gerekirse süratle Uruguay'dan Brezilya'dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bunu değerlendireceğiz ve bu adımları da atacağız" şeklinde konuştu.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

ENFLASYONU YÜKSEK TUTAN O KALEMLER
Enflasyonu yüksek tutan kalemleri açıklayan Erdoğan, "Enflasyonu şu anda biraz yüksek tutan kira ve özel eğitim gibi hizmetlerdeki enflasyondur. Enflasyon kalıcı bir düşüş trendine girdi, inşallah bu şekilde de yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerini alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek. 2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek. Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65'ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi. Muhalefet bu konuyu istismar ediyor ama biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Ama aslolan enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesidir. Vatandaşlarımızın aldığı temel mallarda enflasyon yüzde 28,5. Sebze meyve gıda dahil mallarda ise yüzde 40 civarında. Enflasyonu şu anda biraz yüksek tutan kira ve özel eğitim gibi hizmetlerdeki enflasyondur. Enflasyon kalıcı bir düşüş trendine girdi, inşallah bu şekilde de yoluna devam edecek.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Burada şunu da söylemek isterim: Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz. Bu da büyükbaş hayvan ithalini yaparak kırmızı ete çok daha iyi imkanlarla erişimini sağlamaktır. Bunu Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile de değerlendirdik. Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye gerekirse süratle Uruguay'dan Brezilya'dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bunu değerlendireceğiz ve bu adımları da atacağız.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıklayacak! Beklentiler ne yönde?
Ayağı ’CIA’sal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHP’ye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?
Paraf Kadın kart güzellikleri sizinle
Rusya - Ukrayna hattında tansiyon yükseldi! Önce Amerikan sonra İngiliz füzesiyle vurdular | ABD’den mayın hamlesi
Mourinho’dan Amorim’e telefon! O yıldızı istedi
Gümrüklerde yeni dönem: Ticaret Bakanlığı duyurdu! Nedir bu AB – Entegre NCTS Faz 5 uygulaması
Bitcoin’de yeni rekor! Trump rüzgarıyla 100 bin dolara dayandı! Uzmanlardan bomba 500 bin dolar tahmini
Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi
Uğur Dündar’a babalık davasında sıcak gelişme! Dilara Gülatan’dan yeni hamle geldi: DNA testi hatalarla dolu
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
Şoförler ve ağır hasarlı aracı olanlar dikkat! ÖTV’siz araç alımı için kanun teklifi Meclis’te
Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil 49 kentte sarı kodlu alarm! Lodos, sağanak yağış... Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu
Sosyal desteklere memur ayarı geliyor! Yaşlılara, engellilere, yakınına bakana yeni tutar
İzmir’de kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: Biri komiser 2’si ağır 3 yaralı
Aralık ayı yaklaştı: 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Taraflar ne düşünüyor?
SON DAKİKA