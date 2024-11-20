Ticaret Bakanlığı’ndan flaş karar! Döner, hamburger ve iskenderde gramaj dönemi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Temel amacı "perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek" olan Yönetmelik, tüketicilerin "ekonomik çıkarlarının korunması" ve "doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi" açısından önem arz etmektedir.



Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyeti gösteren işletmeler arasında en fazla işletmeye sahip ve tüketici tarafından en fazla tercih edilen ürünlerin başında döner, iskender ve hamburger ürünleri yer alıyor. Tüketiciye sunulan söz konusu ürünlerin gerek hızlı servis edilmesi gerekse ekonomik olmaları nedeniyle ülke genelinde yaygın olarak tercih ediliyor. Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Temel amacı "perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek" olan Yönetmelik, tüketicilerin "ekonomik çıkarlarının korunması" ve "doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi" açısından önem arz etmektedir.Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyeti gösteren işletmeler arasında en fazla işletmeye sahip ve tüketici tarafından en fazla tercih edilen ürünlerin başında döner, iskender ve hamburger ürünleri yer alıyor. Tüketiciye sunulan söz konusu ürünlerin gerek hızlı servis edilmesi gerekse ekonomik olmaları nedeniyle ülke genelinde yaygın olarak tercih ediliyor.

Takvim Foto Arşiv



Son dönemlerde lokanta ve büfe zincirleri gibi işletmelerce, geleneksel satış yöntemi olarak, ağırlığı ölçülerek satışa sunulması gereken dönerin, "döner sandviç, ekmek arası döner, dürüm döner, servis döner vb" isimler altında farklı fiyatlarla, iskender ve hamburger ürünlerinin ise farklı porsiyonlarda satışa sunulduğu ancak gramaj bilgisine yer verilmemesi nedeniyle fiyat karşılaştırmasının yapılamadığı ve tüketicinin eksik bilgilendirildiği anlaşılmaktadır.