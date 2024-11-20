Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank konut kredisi hesaplama: 2 milyon TL’lik kredinin aylık taksitleri kaç TL?

Kasım ayında konut kredisi faiz oranlarında güncel değerler belli oldu. Ev almak isteyen vatandaşlar için Yapı Kredi, VakıfBank, İş Bankası ve birçok özel banka, 2.000.000 TL'lik 120 ay vadeli konut kredileri için güncel faiz oranlarını belirledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından bankalar, faiz oranlarını yeniden değerlendirdi ve ev sahibi olmak isteyenlerin en uygun şartlarla kredi çekmesine olanak tanıyan teklifler paylaşıldı. İşte bankalara göre 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranları…