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Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank konut kredisi hesaplama: 2 milyon TL’lik kredinin aylık taksitleri kaç TL?

Yeni yıla ev sahibi olarak girmek isteyenler için bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları yeniden güncellendi. 2 milyon TL tutarında, 120 ay vadeli kredi seçenekleri arasından düşük faiz oranları ve uygun taksit tutarlarıyla dikkat çeken teklifler bulunuyor. Peki Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksitleri kaç TL? İşte taksit ödeme tablosu ve faiz detayları...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 09:03 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 09:03
Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank konut kredisi hesaplama: 2 milyon TL’lik kredinin aylık taksitleri kaç TL?

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Kasım ayında konut kredisi faiz oranlarında güncel değerler belli oldu. Ev almak isteyen vatandaşlar için Yapı Kredi, VakıfBank, İş Bankası ve birçok özel banka, 2.000.000 TL'lik 120 ay vadeli konut kredileri için güncel faiz oranlarını belirledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından bankalar, faiz oranlarını yeniden değerlendirdi ve ev sahibi olmak isteyenlerin en uygun şartlarla kredi çekmesine olanak tanıyan teklifler paylaşıldı. İşte bankalara göre 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranları…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AKBANK

Faiz Oranı
%2,89

Aylık Taksit
59.757,08 TL

Toplam Ödeme
7.195.469 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

VAKIFBANK

Faiz Oranı
%3,30

Aylık Taksit
67.369,06 TL

Toplam Ödeme
8.105.287 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YAPI KREDİ

Faiz Oranı
%3,49

Aylık Taksit
70.956,61 TL

Toplam Ödeme
8.533.984 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İŞ BANKASI

Faiz Oranı
%3,15

Aylık Taksit
64.561,96 TL

Toplam Ödeme
7.772.995 TL

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