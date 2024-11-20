E tebligat yöntemi ile 9 milyar 500 milyon lira tasarruf sağlandı

Bugüne kadar 176 milyonun üzerinde belge elektronik ortamda tebliğ edildi. Böylece 9,5 milyar lira tasarruf sağlandı. e-Tebligat sistemi, tebliği gereken vergisel belgelerin, kurulan sistemle mükelleflerin elektronik adreslerine iletilmesi uygulaması olarak biliniyor. e-Tebligat sistemini kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerinin kullanması gerekiyor.
İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler de sistemden yararlanabiliyor. e-Tebligat gönderildiğinde talep bildiriminde yer alan telefon numarasına SMS, e-posta adresine de bilgi gönderiliyor. e-Tebligat sistemi ile yollanan belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılıyor.
e-Yoklama sistemi ile aylık ortalama 200 bin yoklama ve 100 bin denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 2015 yılından bugüne kadar 20 milyon yoklama elektronik ortamda düzenlenirken elde edilen tasarruf 450 milyon liraya ulaştı.
Gider pusulalarının da elektronik ortamda düzenlenebilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ MUHASEBE VE İLERİ ANALİTİK PROJESİ UYGULANACAK
Bakanlık birçok alanda olduğu gibi yapay zeka destekli uygulamalar üzerinde de çalışmaya devam ediyor.
Kamu harcamalarında verimlilik ve tasarruf sağlayacak, bilişim sistemlerinin kapasitesini artıracak Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi uygulamaya alınacak.
Bu sayede, ayrıca mali karar verme, politika geliştirme, denetim süreçleri daha etkin yürütülecek.