E tebligat yöntemi ile 9 milyar 500 milyon lira tasarruf sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı , 176 milyondan fazla belgeyi elektronik ortamda tebliğ ederken bu sayede 9,5 milyar lira tasarruf edildi. Bakanlığın verilerinden yaptığı derlemeye göre, gelişen teknoloji ve yapay zekayla birlikte kullanılan elektronik uygulamalar giderek yaygınlaşıyor.

Bakanlık, memnuniyeti artırmak, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini hızlı, doğru, kolay ve en az maliyetle yerine getirebilmeleri amacıyla vergisel süreçleri dijitalleştirerek, bürokrasiyi azaltıyor. Elektronik ortamda sunulan hizmetler " Dijital Vergi Dairesi" altında birleştirilirken mükellefler beyanname verme, vergi ödeme, borç sorgulama, harç ödeme gibi birçok hizmete tek yerden erişebiliyor.

1,7 MİLYARDAN FAZLA BEYANNAME ALINDI

e-Beyanname sistemi 1 Eylül 2004'te hizmete başladı. Uygulamayla bugüne kadar 1,7 milyardan fazla beyanname elektronik ortamda verildi.

Sadece kağıttan yapılan tasarruf 850 milyon lirayı aştı. Ayrıca, zaman, kırtasiye ve toner gibi masraflardan da tasarruf sağlandı.

e-Fatura ve e-defter uygulamalarından da toplam 2,1 milyon mükellef yararlandı. e-Tebligat uygulaması 1 Nisan 2016'da faaliyete geçti. O günden bu yana uygulamayı 9,6 milyon kişi kullandı.