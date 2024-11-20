Ticaret Bakanlığı Kasım indirimlerini mercek altına altı!

Ticaret Bakanlığı, Kasım ayında tüketici mağduriyetine yol açan yanıltıcı indirim kampanyalarına karşı denetimlerini sürdürüyor. Reklam Kurulu'nun 12 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantıda incelemesi tamamlanan 14 dosya karara bağlandı. 12 dosya hakkında idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı. Resen inceleme başlatılan 28 dosya hakkında ise soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Bakanlık, "Kasım ayı indirimlerine ilişkin reklamların halen yayınlanmaya devam ettiği göz önüne alındığında gerek bakanlığımızca yapılan tespitler gerekse bakanlığımıza ulaşmaya devam eden tüketici şikayetlerine istinaden çok sayıda denetim ve soruşturmanın önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği öngörülmektedir" açıklaması yaptı.

FİYATLARI ÖNCE YÜKSELTİYORLAR

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, mal ve hizmet piyasalarında indirimli satış dönemlerinin gerek satıcılar gerekse tüketiciler açısından bir fırsat olabileceğini belirterek, "Ancak her şeyi para olarak gören, indirim öncesi fiyatları yükseltip indirim varmış gibi tüketicilere sunan bir takım işletmeler var. Gelen şikayetler arasında bunu yoğun olarak görüyoruz" dedi.