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Kapadokya'ya 60 milyon dolarlık yatırım

Kapadokya’da dört otel işleten Dorak Holding, bölgede şimdi de Japon HIS Hotel Holdings ortaklığında Cappadocia Marriott’u hizmete açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Kapadokya’ya 60 milyon dolarlık yatırım

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Turizmden kuyuma deriden seramiğe, halıdan tekstile, yeme-içmeden madenciliğe kadar 60 markası bulunan Dorak Holding, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Grup, Kapadokya'da kendi markalarıyla işlettiği dört otelin ardından, Japon HIS Hotel Holdings (H.H.H) ortaklığında Cappadocia Marriott'u hizmete açtı.

Bölgedeki nitelikli konaklama ihtiyacını gidermek amacıyla bu yatırıma soyunduklarını söyleyen Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, "Uluslararası markalarla çalışmaya devam edeceğiz. Lokasyon ve ihtiyaçlara göre markaları seçiyoruz. Kapadokya'daki 60 milyon dolarlık yeni yatırımımızda Japon HIS Hotel Holdings ile ortaklığa gitmeyi uygun gördük" dedi. 2025'te holding olarak tüm dünyadan 400 bin kişiyi ağırlamayı istediklerini ifade eden Körükçü, "298 oda ve 467 yatak kapasitesine sahip olan Cappadocia Marriott'ta 250 kişiye istihdam sağlayacağız" diye konuştu. 2025'te Kapadokya'nın 10 milyon turiste ulaşma potansiyeli olduğunu öngören Körükçü, "2025'in bu yıldan çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Kapadokya yükselen değer. Son on yılda inanılmaz bir tanınırlık oluştu. Bunun artarak devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

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