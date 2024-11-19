EGİAD’dan istihdam seferberliği

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), kamuoyunda 'Ev Genci' olarak ifade edilen Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) gençlerin istihdama katılabilmesi için yapılması gerekenleri ele alan bir rapor hazırladı. 98 sayfalık raporun tanıtım toplantısında konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Gençlerin işgücü piyasasına katılımını destekleyecek ve sürdürülebilir sosyal güvenlik çözümleri üretecek politikaların geliştirilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Dünyadaki teknolojik değişim hızını yakalamak gerektiğini vurgulayan Yelkenbiçer, yüksek teknolojiye bağlı fırsatları değerlendirebilmek için eğitime öncelik verilmesini istedi. Yelkenbiçer, şunları söyledi: "Yüksek teknolojinin sunduğu devasa potansiyel, yaklaşık 3.5 milyon KOBİ'mizi dünya ekonomisine hızla entegre edebilecek önemli fırsatları önümüze seriyor. Geleceğin dünyasında yerimizi almak için geç kalmadan harekete geçmeliyiz. Yapay zekanın veri analizi, yazılım geliştirme ve yapay zeka etiği gibi pek çok yeni alanda iş imkanları yaratabileceğini görüyoruz. NEET gençler, bu alanlarda eğitim ve beceri kazanarak işgücü piyasasına entegre olabilirler. Yapay zeka destekli eğitim platformları, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak NEET gençlerin eksikliklerini gidermelerine ve işgücü piyasasına hazırlanmalarına yardımcı olabilir. Yapay zeka, işgücü piyasasında yeni becerilere olan talebi artırabilir."