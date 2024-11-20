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'EFSANE KASIM'a ceza yağdı! Ticaret Bakanlığı'ndan büyük denetim! Alışveriş yaparken bunlara kanmayın

Ticaret Bakanlığı, 'Kasım İndirimleri'ni mercek altına aldı. Denetlenen 164 dosyadan 151'i mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu dosyalara durdurma cezası ve toplam 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada vatandaşların alışveriş yaparken dikkat etmesi gereken konular sıralandı.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 09:24 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 09:33
’EFSANE KASIM’a ceza yağdı! Ticaret Bakanlığı’ndan büyük denetim! Alışveriş yaparken bunlara kanmayın

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Reklam Kurulu'nun 12 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen 351 sayılı toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar ederek tüketici mağduriyetine neden olan reklam ve haksız ticari uygulamalar incelendi.

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CEZA YAĞDI
Toplantıda, 164 adet dosyadan 151'i mevzuata aykırı bulunurken, alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde son derece etkili olan reklam ve ticari uygulamalar hakkında, durdurma cezası ile birlikte toplam 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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Ayrıca eksik bilgilendirme nedeni ile müdahale edilmesi gereken 2 dosya hakkında tedbiren durdurma ve 29 dosya hakkında ise erişiminin engellenmesi müeyyidelerine karar verildi.

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2024 YILINDA TOPLAM 223 MİLYON TL'DEN FAZLA CEZA VERİLDİ

2024 yılının ilk on bir ayında Kurul tarafından toplam 1704 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunurken, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1509 adet dosya hakkında durdurma cezasının ve toplam 223 milyon 939 bin 186 lira idari para cezası ile erişimin engeli uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (X)Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (X)

Reklam Kurulu tarafından indirimli satışlara ilişkin çok sayıda reklam ve ticari uygulama için inceleme kararı alındı. İncelemesi tamamlanan 14 adet dosyadan 12 adedi aykırı bulundu.

Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (X)Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (X)

VATANDAŞLARA UYARI
Öte yandan bakanlığın açıklamasında vatandaşlara dikkat etmesi gereken hususlar konusunda uyarı da var.

İşte bakanlığın açıklaması:

Kasım indirimlerinin de devam ettiği dikkate alınarak, tüketicilerimizin mağduriyet yaşamamaları için;
* Alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri,
* Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapmaları,
* Satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatını araştırmaları,
* İndirim tutarına veya oranlarına dikkat etmeleri,

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* İnternet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri,
* Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları,
* İnternet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığını kontrol etmeleri,
* Ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okumaları büyük önem arz etmektedir.

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