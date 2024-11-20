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Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK (TEFE TÜFE) aralık ayı kira zammı kaç TL olacak?

2024 yılı Kasım ayı enflasyon verileri, Türkiye'nin ekonomik gündeminde önemli bir yer tutuyor. Özellikle ev sahipleri ve kiracılar, kira artış oranları ve yaşam maliyetleri üzerinde doğrudan etkisi olan enflasyon rakamlarını büyük bir dikkatle takip ediyor. Peki aralık ayında kira zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplamalar...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 13:31 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 13:32
Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK TEFE TÜFE aralık ayı kira zammı kaç TL olacak?

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Türkiye'de Kasım ayı enflasyon verileri, ekonomi gündemini yakından takip eden herkesin odak noktası olmuş durumda. Hem ev sahipleri hem de kiracılar, kira artış oranlarının ne yönde şekilleneceğini öğrenmek için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KASIM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor.

Kasım ayı enflasyon rakamları, 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.

ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayı kira zammı da 3 Aralık'ta enflasyonun açıklanmasının ardından belli olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2024

Zamsız kira bedeli: 10.000 TL

Kira zam oranı: yüzde 62.02

Kira zam bedeli: 6.202 TL

Zamlı kira bedeli: 16.202 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILACAK?

Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ENFLASYON MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'daki G-20 zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Enflasyonu yüksek tutan kalemleri açıklayan Erdoğan, "Enflasyonu şu anda biraz yüksek tutan kira ve özel eğitim gibi hizmetlerdeki enflasyondur. Enflasyon kalıcı bir düşüş trendine girdi, inşallah bu şekilde de yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.

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