TP Petrol Zeren Group’a devredildi! Rekabet Kurulu’ndan flaş karar

Rekabet Kurulu (AA)

Açıklamada, Kurul tarafından otomotiv ve endüstriyel madeni yağların satışının yanı sıra akaryakıt temini, dağıtımı, depolaması ve perakende satışı gibi ilgili sektörün tüm aşamalarında işlemin etkilerinin ayrıntılı ele alındığı kaydedildi.