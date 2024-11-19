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TP Petrol Zeren Group'a devredildi! Rekabet Kurulu'ndan flaş karar

Rekabet Kurulu, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin tek kontrolünün Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ aracılığıyla Zeren Group Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 16:59 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 16:59
TP Petrol Zeren Group’a devredildi! Rekabet Kurulu’ndan flaş karar

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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu devir işlemine ilişkin detaylar aktarıldı.

Bu kapsamda, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin tek kontrolünün Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ aracılığıyla Zeren Group Yatırım AŞ tarafından devralınması işleminin uygun bulunduğu bildirildi.

Rekabet Kurulu (AA)Rekabet Kurulu (AA)

Açıklamada, Kurul tarafından otomotiv ve endüstriyel madeni yağların satışının yanı sıra akaryakıt temini, dağıtımı, depolaması ve perakende satışı gibi ilgili sektörün tüm aşamalarında işlemin etkilerinin ayrıntılı ele alındığı kaydedildi.

Zeren Group (Takvim Foto Arşiv)Zeren Group (Takvim Foto Arşiv)

Pazarların kendine has yapısı ve birbirleriyle ilişkisi dikkate alınarak yapılan inceleme sonucuna işaret edilen açıklamada, etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle devralma işlemine izin verildiği belirtildi.

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