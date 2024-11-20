Bankaların 20 Kasım kredi faiz oranları listesi: 1.000.000 TL konut kredisi için banka faiz oranları ve taksit tablosu!

Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu konut kredisi teklifleri güncellendi. 1 milyon TL tutarındaki 120 ay vadeli kredilerde faiz oranları ve toplam ödeme tutarları, kredi tercihlerini şekillendirecek en önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.