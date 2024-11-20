Bankaların 20 Kasım kredi faiz oranları listesi: 1.000.000 TL konut kredisi için banka faiz oranları ve taksit tablosu!

Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu konut kredisi teklifleri güncellendi. 1 milyon TL tutarındaki 120 ay vadeli kredilerde faiz oranları ve toplam ödeme tutarları, kredi tercihlerini şekillendirecek en önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.
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KONUT KREDİSİ TEKLİFLERİ
Garanti BBVA
Aylık Taksit Tutarı: 31.167 TL
Faiz Oranı: %3,03
Toplam Ödeme: 3.757.748 TL
İş Bankası
Aylık Taksit Tutarı: 31.816 TL
Faiz Oranı: %3,10
Toplam Ödeme: 3.834.460 TL
ING
Aylık Taksit Tutarı: 32.654 TL
Faiz Oranı: %3,19
Toplam Ödeme: 3.935.111 TL