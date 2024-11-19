KOBİ’lere faizsiz kredi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Dünya Bankası desteğiyle uygulamaya aldığı 400 milyon dolar bütçeli "Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi"yle kadın ve gençlerden KOBİ'lere kadar çeşitli kesimlere destek sağlanacak. Projeyle sağlanan finansmanla KOBİ'lere faizsiz finansman desteği, mikro/küçük girişimci, kooperatif ve üretici birliklerine hızlandırıcı hibe desteği, kadın ve genç girişimciye kuluçka hibe desteği, istihdam ve yeşil dönüşüm altyapı projelerine hibe desteği verilecek.

KALKINMA AJANSLARI DEVREDE

Yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda 26 kalkınma ajansı eliyle yürütülecek projeyle yeni istihdam alanları oluşturulacak. Kadın, genç girişimci ve KOBİ'lere yönelik kapsayıcı yeşil dönüşüm çalışmaları da desteklenecek. 81 ilde kapsayıcı yeşil dönüşüm temasına uygun olarak çeşitli destek programı ve projelere katkı verilecek.

7 YIL SÜRECEK

7 yıl süreyle uygulanacak proje kapsamında, yeşil dönüşümden olumsuz etkilenmesi muhtemel grupların ve emek yoğun sektörlerin sürdürülebilir istihdam yaratan ekonomik ve sosyal etkisi yüksek projeleri desteklenecek. KOBİ'lere geri ödemeli finansman desteği sağlanacak. Sürdürebilirlik ve yeşil dönüşüm konularında ölçeklenme potansiyeli yüksek inovasyon temelli girişimler için ise hibe niteliğinde hızlandırma ve kuluçka desteği verilecek. Ayrıca istihdamı ve yeşil kalkınmayı desteklemek için yerel, kapsayıcı, yeşil ve yenilikçi altyapı yatırımları yapılacak. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı yerel potansiyellere odaklanan projeler tespit edilecek.

HİBE İMKANI DA VAR

Bu projelerle, bin 810 KOBİ'ye 179.6 milyon dolar faizsiz finansman, bin 150 mikro/küçük girişimci, kooperatif ve üretici birliğine 16 milyon dolar hızlandırıcı hibe, 2 bin kadın ve genç girişimciye 16 milyon dolar kuluçka desteği, 175 istihdam ve yeşil dönüşüm altyapı projesine 172.6 milyon dolar hibe sağlanacak.