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19 KASIM FINDIK FİYATLARI: Trabzon, Samsun, Düzce ve Kocaeli'de fındık ne kadar oldu? En düşük rakam o şehirde...

Serbest piyasada güncel fındık fiyatları araştırılıyor. Peki 50 randıman fındık fiyatı ne kadar? En düşük fiyat hangi şehirde? İşte Trabzon, Samsun, Düzce, Kocaeli, Giresun, Ordu, Sakarya ve Zonguldak güncel fındık fiyatları…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 13:23 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 13:25
19 KASIM FINDIK FİYATLARI: Trabzon, Samsun, Düzce ve Kocaeli’de fındık ne kadar oldu? En düşük rakam o şehirde...

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19 Kasım 2024 itibarıyla Türkiye'de fındık fiyatları serbest piyasada değişkenlik kaydediyor. Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon, Samsun, Düzce, Kocaeli ve Zonguldak gibi fındık üretim bölgelerinde fiyatlar belirli aralıklarla güncelleniyor. Fiyatların bölgelere göre farklılık göstermesinde fındığın kalitesi ve randıman oranı oldukça etkili. Örneğin, daha yüksek randımana sahip fındıklar daha yüksek fiyatlardan piyasada değer kazanıyor. Peki 19 Kasım güncel fındık fiyatları ne durumda? İşte il il fındık piyasası ve güncel rakamlar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

19 KASIM FINDIK PİYASASI

Akçakoca

₺106,50-₺111,50

Alaplı

₺106,00-₺111,50

Bafra

₺107,00-₺111,00

Bartın

₺107,00-₺111,00

Çarşamba

₺107,00-₺112,00

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Düzce

₺106,50-₺112,00

Fatsa

₺108,00-₺112,50

Giresun

₺109,00-₺112,50

Kocaeli

₺107,00-₺111,50

Ordu

₺108,00-₺112,00

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sakarya

₺107,00-₺112,00

Samsun

₺108,00-₺112,00

Trabzon

₺108,00-₺112,50

Ünye

₺108,50-₺112,00

Zonguldak

₺106,50-₺111,50

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

RANDIMANLI FINDIK FİYATI SON DURUM

09-11 mm İç Fındık: KG 215,00 TL
11-13 mm İç Fındık: KG 235,00 TL
13-15 mm İç Fındık: KG 255,00 TL
Fındık Kabuğu: KG 3,50 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)


Net Fındık Fiyatları

50 Randıman Brüt: 114,00 TL

50 Randıman: 109,440 TL

51 Randıman: 111,620 TL

52 Randıman: 113,810 TL

53 Randıman: 116,000 TL

54 Randıman: 118,190 TL

55 Randıman: 120,380 TL

56 Randıman: 122,570 TL

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