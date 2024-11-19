19 KASIM FINDIK FİYATLARI: Trabzon, Samsun, Düzce ve Kocaeli’de fındık ne kadar oldu? En düşük rakam o şehirde...

19 Kasım 2024 itibarıyla Türkiye'de fındık fiyatları serbest piyasada değişkenlik kaydediyor. Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon, Samsun, Düzce, Kocaeli ve Zonguldak gibi fındık üretim bölgelerinde fiyatlar belirli aralıklarla güncelleniyor. Fiyatların bölgelere göre farklılık göstermesinde fındığın kalitesi ve randıman oranı oldukça etkili. Örneğin, daha yüksek randımana sahip fındıklar daha yüksek fiyatlardan piyasada değer kazanıyor. Peki 19 Kasım güncel fındık fiyatları ne durumda? İşte il il fındık piyasası ve güncel rakamlar...