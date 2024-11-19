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İşsizlik oranı en düşük seviyeye geriledi

İşsizlik, üçüncü çeyrekte, ikinci çeyreğe göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.7'ye indi. İşsizlik oranı çeyreklik bazda 2013'ün birinci çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
İşsizlik oranı en düşük seviyeye geriledi

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İşsizlik, üçüncü çeyrekte, ikinci çeyreğe göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.7'ye indi. İşsizlik oranı çeyreklik bazda 2013'ün birinci çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; işsiz sayısı 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bine gerilerken, istihdam edilenlerin sayısı ise 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bine çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı çeyreksel bazda tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Son 1 yılda, istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 44 bin kişi arttı. İşgücüne katılım oranı yüzde 54.3 ile, istihdam oranı ise yüzde 49.6 ile çeyrek bazda tarihin en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

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