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İş ilanlarında tek çatı dönemi

Çalışma Bakanlığı, istihdamı artırmak ve iş gücü piyasasını güçlendirmek için 7 proje üzerinde çalışıyor. İşte önümüzdeki aylarda tek tek hayata geçirilecek projeler...

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
İş ilanlarında tek çatı dönemi

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Çalışma Bakanlığı, istihdamı artırmak ve iş gücü piyasasını güçlendirmek için 7 proje üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki aylarda tek tek hayata geçirilecek projeler şöyle:

- İŞKUR'un mobil uygulaması devreye alınacak.

- Yapay zeka temelli İŞKUR eşleştirme sistemi devreye sokulacak.

- İnternet üzerinden yayınlanan iş ilanlarını tek bir platformda toplayacak Açık İş Kapısı kurulacak.

- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları'nın yapısı güçlendirilecek.

- Gençlere hizmetleri tek kanaldan takip edebilecekleri 'İŞKUR Gençlik Platformu' ve 'İŞKUR Engelli Platformu' hayata geçirilecek.

- İşverenlerin engelli ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünün takibi için kullanılan Aylık İşgücü Çizelgesi zorunluluğu kaldırılarak Çalışan Bildirim Sistemi'ne geçilecek.

- Nitelikli ve belgeli iş gücü ile üretim ve hizmetlerde kaliteyi artırmak amacıyla mesleki yeterlilik sistemi ile eğitim ve istihdam arasındaki bağ güçlendirilecek.

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