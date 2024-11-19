İş ilanlarında tek çatı dönemi

Çalışma Bakanlığı, istihdamı artırmak ve iş gücü piyasasını güçlendirmek için 7 proje üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki aylarda tek tek hayata geçirilecek projeler şöyle:

- İŞKUR'un mobil uygulaması devreye alınacak.

- Yapay zeka temelli İŞKUR eşleştirme sistemi devreye sokulacak.

- İnternet üzerinden yayınlanan iş ilanlarını tek bir platformda toplayacak Açık İş Kapısı kurulacak.

- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları'nın yapısı güçlendirilecek.

- Gençlere hizmetleri tek kanaldan takip edebilecekleri 'İŞKUR Gençlik Platformu' ve 'İŞKUR Engelli Platformu' hayata geçirilecek.

- İşverenlerin engelli ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünün takibi için kullanılan Aylık İşgücü Çizelgesi zorunluluğu kaldırılarak Çalışan Bildirim Sistemi'ne geçilecek.

- Nitelikli ve belgeli iş gücü ile üretim ve hizmetlerde kaliteyi artırmak amacıyla mesleki yeterlilik sistemi ile eğitim ve istihdam arasındaki bağ güçlendirilecek.