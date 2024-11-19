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Girişimci kadınlara komisyon desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada arasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın himayesinde "Türkiye'nin Girişimci Kadınları" projesi için protokol imzalandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Girişimci kadınlara komisyon desteği

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada arasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın himayesinde "Türkiye'nin Girişimci Kadınları" projesi için protokol imzalandı. E-ticaretle tanışmak veya işlerini ölçeklendirmek isteyen girişimci kadınların önlerindeki bariyerleri kaldırmayı amaçlayan protokolle, Hepsiburada üzerinden satış yapan başarılı girişimler 1 milyon TL'lik ciroya ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indirimi fırsatından yararlanabilecek. Kargo, lojistik, pazarlama ve finansman gibi alanlarda yapay zekayı işlerine entegre edecek girişimci kadınlar, aynı zamanda e-ihracat ile dünya pazarlarına açılma fırsatı elde edecek.

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