44 ilde uygun fiyatlı arsa satışı başladı! TOKİ’den 901 arsayı kapan alacak!

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber! 44 ilde toplam 901 arsa, uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. 27-29 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak açık artırma ihaleleriyle vatandaşlar, hayallerindeki eve veya iş yerine kavuşma fırsatı bulacak.
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber! 44 ilde toplam 901 arsa, uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. 27-29 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak açık artırma ihaleleriyle vatandaşlar, hayallerindeki eve veya iş yerine kavuşma fırsatı bulacak.
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), 44 ilde 901 adet arsanın uygun fiyatlarla satışa sunulacağını duyurdu. Vatandaşlar, ihale yöntemiyle gerçekleşecek bu satışlara hem fiziki olarak hem de internet üzerinden katılabilecek. Detaylar haberimizde.
Arsa satışlarına katılmak isteyenlerin, ihale öncesinde belirlenen teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. Teminat tutarları, arsanın muhammen bedeline göre değişiklik gösteriyor.
TOKİ'nin uygun fiyatlı arsa satış fırsatından faydalanmak isteyen vatandaşlar, gerekli belgelerle birlikte başvurularını tamamlayarak ihalelere katılabilir. Detaylı bilgi için TOKİ'nin resmi web sitesi ve duyuruları takip edilebilir.
TOKİ'nin 44 ilde sunduğu bu arsa fırsatı, uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla yatırım yapmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Hem bireysel konut projeleri hem de ticari alanlar için önemli bir seçenek olan bu satışlar, bütçeye uygun geri ödeme planlarıyla da dikkat çekiyor.
TOKİ'nin arsa satış ihaleleri, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. İhaleler, iki farklı noktada yapılacak:
Ankara Bilkent Otel
TOKİ İstanbul Hizmet Binası
İhalelere katılmak isteyenler, Emlak Müzayede internet sitesi üzerinden de işlem yapabilecek.
Satışa sunulan arsalar, konut, ticaret, sanayi, sosyal kültürel tesis alanları ve akaryakıt istasyonu alanları gibi farklı kullanım alanlarına uygun olarak planlandı. Arsalar şu illerde yer alıyor:
Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin ve Van.