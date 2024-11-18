44 ilde uygun fiyatlı arsa satışı başladı! TOKİ’den 901 arsayı kapan alacak!

TOKİ satışa sunulacak arsa ilanları

Ev ve İş Yeri Sahibi Olmak İçin Kaçırılmayacak Fırsat!

TOKİ'nin 44 ilde sunduğu bu arsa fırsatı, uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla yatırım yapmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Hem bireysel konut projeleri hem de ticari alanlar için önemli bir seçenek olan bu satışlar, bütçeye uygun geri ödeme planlarıyla da dikkat çekiyor.

TOKİ Arsa Satışı Ne Zaman?

TOKİ'nin arsa satış ihaleleri, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. İhaleler, iki farklı noktada yapılacak:

Ankara Bilkent Otel

TOKİ İstanbul Hizmet Binası

İhalelere katılmak isteyenler, Emlak Müzayede internet sitesi üzerinden de işlem yapabilecek.