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6-19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünleri: Pamuklu Battaniyeler, Mikrofiber Yorganlar, Montlar ve Teknolojik Ürünler İndirimde

ŞOK marketlerinin hafta sonuna özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğu açıklandı. 16 Kasım Cumartesi günü başlayacak kampanyada teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına kadar birçok fırsat ürünü dikkat çekiyor. Sınırlı stoklarla reyonlarda yer alacak bu indirimli ürünler, ŞOK müşterilerinin beğenisine sunulacak.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 19:02 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 19:02
6-19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünleri: Pamuklu Battaniyeler, Mikrofiber Yorganlar, Montlar ve Teknolojik Ürünler İndirimde

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Hafta sonu alışveriş keyfini zirveye çıkaran ŞOK marketler, robot süpürgeden battaniyeye, yağsız fritözden ısıtıcıya kadar çeşitli ürünlerle bütçe dostu fırsatlar sunuyor. Özellikle ev konforunu artıracak ofis koltukları ve tasarruflu gece lambaları, bu hafta sonu ŞOK müşterilerini bekliyor.

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Gıda ve İçecek Ürünleri

Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg: 56 TL

Kaanlar / Kebir Tereyağı 500 gr: 165 TL

Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr: 99 TL

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg: 129 TL

Çaykur Filiz Çayı 500 gr: 109 TL

Çokça Karışık Salça 830 gr: 37 TL

Piliç Nugget Çeşitleri 300 gr: 35 TL

Kaşık-la Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr: 79 TL

Keyfe Türk Kahvesi 100 gr: 32,50 TL

Çerezya Premium Karışık Kuruyemiş 200 gr: 85 TL

Redbull Enerji İçeceği 473 ml: 60 TL

Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri

Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası Çeşitleri: 89 TL

Pantene Tüp Saç Kremi Çeşitleri 275 ml: 79 TL

Nivea Sprey Deodorant Çeşitleri: 69 TL

Duru Türk Hamamı Banyo Sabunu Çeşitleri 4x200 gr: 79 TL

Kotex Ultra Hijyenik Ped Çeşitleri: 49 TL

Sleepy Natural Bebek Bezi Çeşitleri: 99 TL

Temizlik Ürünleri

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml: 199 TL

Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml: 59 TL

Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 40'lı: 199 TL

Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg: 59 TL

Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 250 ml: 59 TL

Vanish Kosla Leke Çıkarıcı Çeşitleri 1 Litre: 99 TL

HighGenic Fırın & Ocak Köpük Temizleyici 500 ml: 39 TL

Ace Çamaşır Suyu 4 Litre: 109 TL

Elektrikli Ev Aletleri

Flavel Beyaz Cam Ankastre Seti 3'lü: 9.999 TL

Pierre Cardin Masaj Aleti: 1.199 TL

Pierre Cardin Ağız Duşu: 999 TL

Pierre Cardin Epilasyon Seti: 899 TL

Pierre Cardin Şarjlı Diş Fırçası: 599 TL

Kiwi Halı Yıkama Makinesi: 4.999 TL

Arzum Starblend Multi Blender Seti: 1.999 TL

Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge: 1.499 TL

Sinbo Izgara ve Tost Makinesi: 1.199 TL

Sinbo Şarjlı Saç Kesme Makinesi: 599 TL

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BİM aktüel 19-20-22 Kasım 2024 indirimi başladı! Bambu Döner Tabla, Hazneli Rende, Çatal Kaşık Bıçak Seti, Porselen Çerezlik, Espresso Makinesi...

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