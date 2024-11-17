6-19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünleri: Pamuklu Battaniyeler, Mikrofiber Yorganlar, Montlar ve Teknolojik Ürünler İndirimde

Hafta sonu alışveriş keyfini zirveye çıkaran ŞOK marketler, robot süpürgeden battaniyeye, yağsız fritözden ısıtıcıya kadar çeşitli ürünlerle bütçe dostu fırsatlar sunuyor. Özellikle ev konforunu artıracak ofis koltukları ve tasarruflu gece lambaları, bu hafta sonu ŞOK müşterilerini bekliyor.