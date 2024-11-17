6-19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünleri: Pamuklu Battaniyeler, Mikrofiber Yorganlar, Montlar ve Teknolojik Ürünler İndirimde

Hafta sonu alışveriş keyfini zirveye çıkaran ŞOK marketler, robot süpürgeden battaniyeye, yağsız fritözden ısıtıcıya kadar çeşitli ürünlerle bütçe dostu fırsatlar sunuyor. Özellikle ev konforunu artıracak ofis koltukları ve tasarruflu gece lambaları, bu hafta sonu ŞOK müşterilerini bekliyor.
Fotoğraflae: ŞOK
Gıda ve İçecek Ürünleri
Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg: 56 TL
Kaanlar / Kebir Tereyağı 500 gr: 165 TL
Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr: 99 TL
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg: 129 TL
Çaykur Filiz Çayı 500 gr: 109 TL
Çokça Karışık Salça 830 gr: 37 TL
Piliç Nugget Çeşitleri 300 gr: 35 TL
Kaşık-la Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr: 79 TL
Keyfe Türk Kahvesi 100 gr: 32,50 TL
Çerezya Premium Karışık Kuruyemiş 200 gr: 85 TL
Redbull Enerji İçeceği 473 ml: 60 TL
Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri
Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası Çeşitleri: 89 TL
Pantene Tüp Saç Kremi Çeşitleri 275 ml: 79 TL
Nivea Sprey Deodorant Çeşitleri: 69 TL
Duru Türk Hamamı Banyo Sabunu Çeşitleri 4x200 gr: 79 TL
Kotex Ultra Hijyenik Ped Çeşitleri: 49 TL
Sleepy Natural Bebek Bezi Çeşitleri: 99 TL