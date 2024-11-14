TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI 2024-2025! TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru şartları neler? İhale tarihleri

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.

Yatay mimari prensipleri ve çevreye duyarlı tasarımlarla hazırlanan 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri için ihale tarihleri de belirlendi. Peki, konut başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte projeye dair merak edilenler...