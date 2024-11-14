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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI 2024-2025! TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru şartları neler? İhale tarihleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyor. Türkiye genelinde 250 bin konut inşa edilmesini hedefleyen bu projede İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Eskişehir, Trabzon, Adana gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde dar gelirli vatandaşlar için konut sahibi olma fırsatı sunulacak. İşte merakla beklenen ihale ve başvuru sürecine dair tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 11:04 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 11:04
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI 2024-2025! TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru şartları neler? İhale tarihleri

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.

Yatay mimari prensipleri ve çevreye duyarlı tasarımlarla hazırlanan 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri için ihale tarihleri de belirlendi. Peki, konut başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte projeye dair merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

81 İLİ KAPSAYACAK

Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ'den yapılan duyuruda, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" denildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE 81 İLDE İHALEYE ÇIKACAK KONUT SAYILARI:

İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416;

Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646;

İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.

Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799;

Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682;

Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339;

Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305;

Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300;

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349;

Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394;

Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711;

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300;

Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334;

Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde 1476;

Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40;

Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915;

Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3;

Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678;

Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318;

Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989; Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1.900.

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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şatları henüz netleşmedi.

TOKİ'nin konuya dair 2025 yılının ilk aylarında açıklama yapması bekleniyor.

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