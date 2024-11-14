TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI 2024-2025! TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru şartları neler? İhale tarihleri

(Takvim Foto Arşiv)
Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.
81 İLİ KAPSAYACAK
Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ'den yapılan duyuruda, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" denildi.
(Takvim Foto Arşiv)
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İŞTE 81 İLDE İHALEYE ÇIKACAK KONUT SAYILARI:
İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416;
Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646;
İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.
Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799;
Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682;
Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339;
Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305;
Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300;
Takvim Foto Arşiv
Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349;
Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394;
Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711;
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300;
Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334;
Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde 1476;
Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40;
Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915;
Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3;
Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678;
Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318;
Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989; Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1.900.
Takvim Foto Arşiv
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şatları henüz netleşmedi.
TOKİ'nin konuya dair 2025 yılının ilk aylarında açıklama yapması bekleniyor.