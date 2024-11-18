Elektrikte yeni dönem: Az tüketene çok indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tüketim gruplarına göre enerji tedarik tarifelerinde sübvansiyon değişikliği kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Karar ile elektrikte çok tüketenin daha fazla para ödemesi öngörülüyor. Uygulama 1 Ocak'ta başlayacak ve ilk yüksek faturalar şubatta gelecek. Yeni düzenleme ile aylık 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen aboneler artık daha fazla fatura ödeyecek. Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler bu düzenlemenin dışında tutulacak. Türkiye'de 40 milyondan fazla mesken abonesi bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tüketimi yüksek olan yaklaşık 1,2 milyon mesken abonesi olduğunu açıklamıştı. Bu durumda tüm mesken abonelerinin sadece yüzde 3'ü yeni uygulamadan etkilenecek. 39 milyon civarındaki elektrik abonesi devlet desteğinden yararlanamaya devam edecek.



ELDER'DEN DESTEK

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, "Biz sektör olarak elektrikte maliyet esaslı tarifeye geçişi uzun zamandır savunuyoruz." dedi. Erdeniz, EPDK'nin elektrikte son kaynak tedarik tarifesi kapsamında yaptığı düzenlemeye göre, yıllık 5 bin kilovatsaat tüketimi olan konut ve ticarethane abonelerinin artık elektrikte sübvansiyonlardan yararlanamayacağını ifade etti.