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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek KKM ve asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM’den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz" açıklamasını yaptı. Öte yandan asgari ücrete ilişkin konuşan Şimşek, "Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 21:38 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 22:09
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek KKM ve asgari ücret açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe görüşmelerinde soruları yanıtlıyor.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için ilave tedbirleri alacağız.

-2026 yılı, enflasyonun tek haneye gittiği istikrar dönemi olacak.

-2025 yılında bütçe açığını azalatacağız, Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecini destekleyeceğiz.

-Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM'den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Şimşek, "Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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