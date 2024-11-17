KOBİ’lere 400 milyon dolarla yeni istihdam!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Dünya Bankası desteğiyle uygulamaya aldığı 400 milyon dolar bütçeli "Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi" ile 81 ilde kadın ve genç girişimcilerin yanı sıra KOBİ'ler desteklenerek yeni iş ve istihdam alanları açılacak.

KOBİ'lere faizsiz finansman desteği, mikro/ küçük girişimci, kooperatif ve üretici birliklerine hızlandırıcı hibe desteği, kadın ve genç girişimciye kuluçka hibe desteği, istihdam ve yeşil dönüşüm altyapı projelerine hibe desteği verilecek. 26 kalkınma ajansı eliyle yürütülecek projeyle yeni istihdam alanları oluşturulacak.