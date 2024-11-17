Faturalarda yeni dönem

EPDK'nın, tüketim grubuna göre sübvansiyon kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek karara göre, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi vb. ortak kullanım yerlerine yönelik sübvansiyon desteği sınırı yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketimi olanlar sübvansiyondan yararlanamayacak. Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri, şehit aileleri ve gaziler düzenlemenin dışında tutulacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN