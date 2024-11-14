Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024? Kasım ayı faiz kararı beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası 'nın Kasım ayındaki faiz kararının bir yandan ekonomik büyüme hedefleriyle denge sağlarken diğer taraftan enflasyon baskılarını nasıl şekillendireceği piyasa katılımcıları tarafından yakından takip edilecek.

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Faiz Kararının Piyasalar Üzerindeki Etkisi

TCMB'nin faiz kararı yalnızca ekonomistler ve finansal analistler için değil, aynı zamanda yatırımcılar ve şirketler için de büyük bir önem taşıyor. Faiz oranlarının sabit tutulması veya değiştirilmesi döviz kuru, enflasyon ve yatırım ortamı üzerinde doğrudan etki yaratıyor.

21 Kasım'da yapılacak açıklama ile birlikte, Merkez Bankası'nın bir sonraki adımları ve bu adımların Türk ekonomisi üzerindeki potansiyel etkileri netleşmiş olacak.