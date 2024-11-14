CANLI ALTIN SON DAKİKA: Altın neden düşüyor?

Altın fiyatlarındaki hızlı düşüş ve 14 Kasım 2024 itibarıyla altın piyasasının son durumu yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 2025'e kısa bir süre kala altın fiyatlarının artıp artmayacağı araştırılıyor. Peki ilerleyen günlerde altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? 14 Kasım altın piyasası ne durumda? İşte altın piyasasına ilişkin önemli gelişmeler...
(Takvim Foto Arşiv)
Altın neden sürekli düşüyor?
Küresel ekonomide iyileşme adımları ve merkez bankalarının faiz politikaları altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) gibi büyük merkez bankalarının faiz oranlarını yüksek tutma stratejisi, altının cazibesini düşürebiliyor. Yüksek faiz oranları, yatırımcıların altın yerine faiz getirisi sunan varlıklara yönelmesine yol açıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
14 KASIM - Altın piyasası son durum
Bugün itibarıyla gram altın ve çeyrek altın gibi popüler altın türlerinde bir miktar düşüş görmek mümkün. Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde gün içindeki fiyat hareketliliği dalgalı olsa da genel tablonun aşağıya doğru olduğu söylenebilir.
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı 2.827,45 TL, satış fiyatı ise 2.827,75 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın seyri 4.806 TL alış ve 4.867 TL
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altını 19.225 TL alış ve 19.388 TL
YARIM ALTIN
9.612 TL alış ve 9.727 TL satış tablosuna sahip.