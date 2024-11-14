SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

CANLI ALTIN SON DAKİKA: Altın neden düşüyor?

14 Kasım itibarıyla altın fiyatlarındaki düşüş dikkat çekiyor. Piyasalardaki dalgalanma vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki altın neden düşüyor? Kasım ortası altın piyasası ne durumda? İşte habere ilişkin önemli detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 10:03 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 10:05
CANLI ALTIN SON DAKİKA: Altın neden düşüyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Altın fiyatlarındaki hızlı düşüş ve 14 Kasım 2024 itibarıyla altın piyasasının son durumu yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 2025'e kısa bir süre kala altın fiyatlarının artıp artmayacağı araştırılıyor. Peki ilerleyen günlerde altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? 14 Kasım altın piyasası ne durumda? İşte altın piyasasına ilişkin önemli gelişmeler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Altın neden sürekli düşüyor?

Küresel ekonomide iyileşme adımları ve merkez bankalarının faiz politikaları altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) gibi büyük merkez bankalarının faiz oranlarını yüksek tutma stratejisi, altının cazibesini düşürebiliyor. Yüksek faiz oranları, yatırımcıların altın yerine faiz getirisi sunan varlıklara yönelmesine yol açıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

14 KASIM - Altın piyasası son durum

Bugün itibarıyla gram altın ve çeyrek altın gibi popüler altın türlerinde bir miktar düşüş görmek mümkün. Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde gün içindeki fiyat hareketliliği dalgalı olsa da genel tablonun aşağıya doğru olduğu söylenebilir.

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı 2.827,45 TL, satış fiyatı ise 2.827,75 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın seyri 4.806 TL alış ve 4.867 TL

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 19.225 TL alış ve 19.388 TL

YARIM ALTIN

9.612 TL alış ve 9.727 TL satış tablosuna sahip.

14 Kasım 2024 canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, tam altın, Ata altın fiyatı ne kadar?14 Kasım 2024 canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, tam altın, Ata altın fiyatı ne kadar?
14 Kasım 2024 canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, tam altın, Ata altın fiyatı ne kadar?

SON DAKİKA