CANLI ALTIN SON DAKİKA: Altın neden düşüyor?

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Altın fiyatlarındaki hızlı düşüş ve 14 Kasım 2024 itibarıyla altın piyasasının son durumu yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 2025'e kısa bir süre kala altın fiyatlarının artıp artmayacağı araştırılıyor. Peki ilerleyen günlerde altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? 14 Kasım altın piyasası ne durumda? İşte altın piyasasına ilişkin önemli gelişmeler...