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Ara tatil bereketi! Antalya'da doluluk yüzde 70'i aştı

Yazdan kalma günlerin sürdüğü ve bu yıl 17 milyon tatilcinin gelmesi beklenen Antalya'daki otellerde ara tatil yoğunluğu yaşanıyor. Öğrencilerin hem ders çalışıp hem tatil yaptıkları otellerde doluluk oranları yüzde 70'i geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Ara tatil bereketi! Antalya’da doluluk yüzde 70’i aştı

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Yazdan kalma günlerin sürdüğü ve bu yıl 17 milyon tatilcinin gelmesi beklenen Antalya'daki otellerde ara tatil yoğunluğu yaşanıyor. Öğrencilerin hem ders çalışıp hem tatil yaptıkları otellerde doluluk oranları yüzde 70'i geçti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, iklim şartları nedeniyle yaz mevsiminin uzamasının otel işletmecilerinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Şu an hâlâ Antalya'da denize girilebiliyor. Otellerimize gelen çocuklarımız hem tatil hem ders çalışma imkanı buldu" dedi. Kış tatili için kayak ve diğer destinasyonlarda hareketliliğin henüz başlamadığını, bu nedenle otellere ilginin daha yoğun olduğunu da belirten Kavaloğlu, "Otel dolulukları yüzde 70'i gördü. Kış mevsimi için bu rakamlar bizim için çok önemli. Ara tatilin sonrasında da kongre sezonu başlayacak. Antalya'ya gelen tatilci sayısı 16 milyon 300 bini geçti. Transit yolcuları da ekleyince 17 milyonu yıl sonuna kadar geçmiş olacağız" diye konuştu.

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