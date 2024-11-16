Kargoya kasım dopingi! İndirimler alışveriş trafiğini artırdı

Elektronik ticaret yaygınlaştıkça kargo ve taşımacılık sektörü de büyüyor. Fedex'in paket sayılarıyla ilgili yaptığı bir araştırmaya göre indirim kampanyalarının yer aldığı 2024 yılının Ekim ve Aralık ayları arasında paket taşıyıcılarının Türkiye genelinde, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 daha fazla olmak üzere, toplam 476 milyon paketten fazla gönderi dağıtacağını öngörüyor.

Bu anlamda Türkiye, en hızlı büyüyen önemli pazarlardan biri ve bu yoğun sezonda Avrupa'nın en yoğun parsel pazarları arasında ilk 5'te yer alıyor. 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 9,0 daha fazla olmak üzere, 2024 Ekim ve Aralık ayları arasında tüm Avrupa genelinde 6,2 milyar gönderi gerçekleştirilmesi bekleniyor. Arupa'daki paket gönderileri uç uca dizildiğinde toplam uzunluğu 1,15 milyon mile ulaşarak Ay'a gidip dönmeye iki kez yetecek bir mesafeyi aşıyor.