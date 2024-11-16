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Fahiş masrafa fren! Bankalar o parayı alamayacak

Banka üzerinden yapılan para transferlerinde saat 16.00 ve sonrası, hafta sonu için yapılan işlemlerde alınan ek ücretler kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024
Fahiş masrafa fren! Bankalar o parayı alamayacak

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Milyonlarca banka müşterisini rahatlatan karar Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası'nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Normal şartlarda hafta sonu ve iş saatlerinde saat 16.00 sonrası için yapılan işlemlere yüzde 50 ek ücret alınıyordu.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama artık sona erdi. Bundan sonra tüm işlemlerde aynı tarife kullanılacak. Saat ya da hafta sonu fark etmeden farklı ücret alınamayacak. Bankadan yapılan işlemlerde para gönderilen hesap farklı banka ise EFT uygulaması gerçekleşiyor. Bu işlem için her banka farklı ücretler belirliyor. Aynı bankanın farklı hesapları arasında para gönderildiğinde ise havale işlemi uygulanıyor. Bazı bankalar bu işlemden de ücret alıyor. Ayrıca saat farkı olmadan hızlı para gönderme işlemi FAST için de bankalar tüketiciden yüksek ücret alıyor.

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