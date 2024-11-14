Konut satışlarında Ekim rekoru! Son iki yılın zirvesinde

Konut satışları Ekim ayında arttı (takvim.com.tr | Arşiv)

Bu rakam, aylık bazda yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesi olurken, Aralık 2022'de 207 bin 963 konut el değiştirmişti. Böylelikle tüm zamanların en yüksek ekim ayı satış rakamına ulaşıldı. En fazla konut satışı 24 bin 812 ile İstanbul, 15 bin 257 ile Ankara ve 8 bin 658 ile İzmir oldu. En az satış 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak gerçekleşti. Konut satışları, ocak-ekim döneminde de satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 artarak 1 milyon 112 bin 374'e çıktı.