TOGG T10X’in yedinci rengi Ayder Yeşili’ne yoğun ilgi

TOGG T10X'in yedinci rengi 'Ayder' kullanıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Ayder, bu ayın ilk yarısında satışı yapılan T10X'ler içinde en çok tercih edilen renk seçeneği oldu. Türkiye'nin doğal güzelliklerinden ilham alınarak oluşturulan yedi farklı renk seçeneğine sahip olan T10X'ler içinde Kasım'ın ilk yarısında kullanıcı tercihinin yüzde 30'unu 'Ayder' yeşili oluşturdu. Togg'un sıfır faizli kredi kampanyası sürerken, Trendyol iş birliğiyle, bu ay T10X alanlara 1 yıl içinde kullanabilecekleri hızlı şarj hediye ediliyor. 30 bin TL değerindeki hızlı şarj hediyesi ile 18 bin kilometrenin üzerindeki bir mesafe ücretsiz ve hızlı şarj edilerek kat edilebiliyor.

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