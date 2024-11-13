Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’dan asgari ücret ve emekli zammı açıklaması | 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Bakan Vedat Işıkhan bütçe görüşmeleri kapsamında merak edilenlerle ilgili açıklama yaptı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamada "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Işıkhan, emekli zammı için de şunları söyledi:

Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.