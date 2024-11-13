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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret ve emekli zammı açıklaması | 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamada "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. Emekli maaşı zamları hakkında da konuşan Işıkhan "Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 10:46 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 11:04
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’dan asgari ücret ve emekli zammı açıklaması | 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Bakan Vedat Işıkhan bütçe görüşmeleri kapsamında merak edilenlerle ilgili açıklama yaptı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamada "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Işıkhan, emekli zammı için de şunları söyledi:

Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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ENFLASYON FORMÜLLERİ

Komisyon toplantılarında en önemli veri enflasyon olacak. Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer almıştı. Eğer bu oran yansıtılırsa, asgari ücret net 24 bin 58 liraya çıkacak. Çalışanların eline geçecek para 7 bin 56 lira artacak. Buna göre asgari ücretin brütü de 28 bin 303 liraya yükselecek. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 33 256 lira seviyesinde olacak.

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YÜZDE 41.5 ARTARSA
Net: 24.058,00 TL
Brüt: 28.303,54 TL
İşverene toplam maliyeti: 33.256,66 TL

Merkez Bankası da geçtiğimiz hafta 2024 yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 44 olarak güncelledi. Banka, tahmin aralığının alt bandını yüzde 42, üst bandını yüzde 46 olarak açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yüzde 44 artış kararı alırsa asgari ücretin neti 24 bin 483 liraya, brütü de 28 bin 803 liraya ulaşacak. Asgari ücretin işverene maliyeti ise yüzde 44 artış halinde 33 bin 844 lirayı bulacak.

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YÜZDE 44 ZAMLANIRSA
Net: 24.483,05 TL
Brüt: 28.803,60 TL
İşverene toplam maliyeti: 33.844,23 TL

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OY BİRLİĞİ Mİ OY ÇOKLUĞU MU?

Aralık ayı bitmeden yeni ücret karara bağlanacak. Karar oy birliğiyle alınabileceği gibi, oy çokluğuyla da verilebilecek.

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