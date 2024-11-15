Milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari ücrete 4 senaryo!

Yeni asgari ücret için heyecanlı bekleyiş başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak en düşük ücret için çalışmalarını Aralık ayı başında başlatacak. 15 üyenin yer alacağı komisyonda işçi tarafını 5'er üyeyle Türk-İş, işveren kesimini de 5'er üyeyle TİSK temsil edecek.

ENFLASYON FORMÜLLERİ

Komisyon toplantılarında en önemli veri enflasyon olacak. Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer almıştı. Eğer bu oran yansıtılırsa, asgari ücret net 24 bin 58 liraya çıkacak. Çalışanların eline geçecek para 7 bin 56 lira artacak. Buna göre asgari ücretin brütü de 28 bin 303 liraya yükselecek. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 33 bin 256 lira seviyesinde olacak. Merkez Bankası da geçtiğimiz hafta 2024 yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 44 olarak güncelledi. Banka, tahmin aralığının alt bandını yüzde 42, üst bandını yüzde 46 olarak açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yüzde 44 artış kararı alırsa asgari ücretin neti 24 bin 483 liraya, brütü de 28 bin 803 liraya ulaşacak. Asgari ücretin işverene maliyeti ise yüzde 44 artış halinde 33 bin 844 lirayı bulacak. Komisyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığının alt bandı olan yüzde 42 artış kararı vermesi halinde asgari ücret net 24 bin 143, brüt 28 bin 403 liraya yükselecek. Asgari ücretin işverene maliyet ise 33 bin 374 lirayı bulacak. Yüzde 46'lık artış ise asgari ücreti net 24 bin 823, brüt 29 bin 203 liraya ulaştıracak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 34 bin 314 liraya çıkacak.