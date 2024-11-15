PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari ücrete 4 senaryo!

Milyonlar yeni asgari ücrete kilitlendi. Aralık ayında belirlenecek zam oranını Asgari Ücret Tespit Komisyonu karara bağlayacak. En önemli kriter de enflasyon olacak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024
Milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari ücrete 4 senaryo!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni asgari ücret için heyecanlı bekleyiş başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak en düşük ücret için çalışmalarını Aralık ayı başında başlatacak. 15 üyenin yer alacağı komisyonda işçi tarafını 5'er üyeyle Türk-İş, işveren kesimini de 5'er üyeyle TİSK temsil edecek.

ENFLASYON FORMÜLLERİ
Komisyon toplantılarında en önemli veri enflasyon olacak. Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer almıştı. Eğer bu oran yansıtılırsa, asgari ücret net 24 bin 58 liraya çıkacak. Çalışanların eline geçecek para 7 bin 56 lira artacak. Buna göre asgari ücretin brütü de 28 bin 303 liraya yükselecek. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 33 bin 256 lira seviyesinde olacak. Merkez Bankası da geçtiğimiz hafta 2024 yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 44 olarak güncelledi. Banka, tahmin aralığının alt bandını yüzde 42, üst bandını yüzde 46 olarak açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yüzde 44 artış kararı alırsa asgari ücretin neti 24 bin 483 liraya, brütü de 28 bin 803 liraya ulaşacak. Asgari ücretin işverene maliyeti ise yüzde 44 artış halinde 33 bin 844 lirayı bulacak. Komisyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığının alt bandı olan yüzde 42 artış kararı vermesi halinde asgari ücret net 24 bin 143, brüt 28 bin 403 liraya yükselecek. Asgari ücretin işverene maliyet ise 33 bin 374 lirayı bulacak. Yüzde 46'lık artış ise asgari ücreti net 24 bin 823, brüt 29 bin 203 liraya ulaştıracak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 34 bin 314 liraya çıkacak.

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’den 5 yılda 6 milyarlık harcama! Ekrem İmamoğlu İstanbullunun parasını konserlere saçtı
İşte Narin Güran’in abisi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi! Fotoğraf ilk kez A Haber’de!
Türk Telekom
EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | Taban aylık için hangi formüller gündemde? Ödemeler nasıl değişecek?
Siyonistlerle PKK/YPG’lilerden sosyal medyada terör flörtü
Paris partisinin sponsorları kim? Faturalar ortaya çıktı, İmamoğlu yönetimi açıklamaktan kaçıyor
Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Külliye’de kabul etti! Beştepe’de 65 dakikalık kritik görüşme
Ev hapsi almıştı! Yasmin Erbil’den babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu: Çok üzgün...
İsrail’e dünyanın hiçbir yerinde rahat yok! Son adres Fransa
Türkiye’ye karşı İsrail ile Yunanistan’dan savunma ittifakı: Hava savunma sistemi kuracak
Dünya 22 yaşındaki Hana-Rawhiti Maipi-Clarke’ı konuşuyor! Meclis’te tasarıyı yırtıp haka dansına başladı! Filistin zulmüne sessiz kalmadı
Mauro Icardi gözaltına alındı iddiası! Galatasaray’dan açıklama geldi
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırladı! Ankara - Doha hattında 8 yeni anlaşma
Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabaiş’in otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞLIYOR! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi | Başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA