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2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Yeni yıl için bedelli askerlik ücret zammı belli oldu mu? Taksit yapılıyor mu?

2025 yılına yaklaşıldıkça bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Özellikle asker adayları ve ailelerinin gözleri Ocak ayında yapılacak olan bedelli askerlik ücret düzenlemesine çevrilmişken enflasyon rakamları, memur ve emekli maaş zamları gibi faktörler de bu ücreti doğrudan etkileyecek.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 08:27 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 08:27
2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Yeni yıl için bedelli askerlik ücret zammı belli oldu mu? Taksit yapılıyor mu?

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2025 yılına yaklaşırken bedelli askerlik ücretiyle ilgili hesaplamalar hız kazandı. Yeni zamlı tarife ocak ayında yürürlüğe girecek ve başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler için uygulanmaya başlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 NE KADAR OLACAK?

2024 Temmuz zammı ile memurlara yüzde 19,31'lik zam yapılmıştı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 871 liraya yükseldi. Bedelli askerlik ücreti 2025 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile yeniden belirlenecek. Uzmanlar enflasyon oranının yüksek seyrinin devam etmesi durumunda bedelli askerlik ücretinin 242 bin 555 TL'yi bulabileceğini öngörüyor. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

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