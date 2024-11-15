Evlilik desteğine 15 bin başvuru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu'na ilgi katlanarak büyüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evlenen gençlerin desteklenmesi hedefiyle Mayıs'ta ilk ödemelerine başlanan Aile ve Gençlik Fonu'na Ekim ayı sonu itibarıyla başvuru 15 bine yaklaştı. Ekim ayının üçüncü haftası itibariyle ödeme alan çift sayısı 5 bin 550 olurken, 5 bin 653 çift ise eğitim aldı. Fon 48 ay vade ile 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi imkanı sunuyor. Uygulama ilk olarak deprem bölgesinde başlamış, ikinci faz olarak ise doğum oranının en düşük olduğu Karabük, Zonguldak, Bartın ve Osmaniye'de uygulamaya konulmuştu.

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