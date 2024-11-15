Bankalara ‘Hangi Kredi’ cezası!

Ticaret Bakanlığı, "hangikredi" tarafından "Yeni müşterilere özel yüzde 0 faiz oranı, 3 ay vadeli 20 bin TL nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi, toplam 30 bin TL" vaadiyle bankalara yönlendirilen müşterilerin bazılarına vadedilen tutarın ödenmediğini belirledi. Reklam Kurulu, reklamlarda yer alan faiz oranı ve tutarının yeni müşteri olan tüm tüketiciler için geçerli olduğu algısına yol açıldığı, ancak kimi tüketicilerin finansal risk raporu notunun seviyesi ya da hesap limitinin yeterli olmaması gibi gerekçelerle krediden yararlandırılmadığını tespit etti. 7 bankaya toplam 3.7 milyon lira ceza kesildi.

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