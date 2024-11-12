Cari açık 33 ayın en düşük seviyesinde! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ait ödemeler dengesi verilerini yayımladı.



Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 2 milyar 988 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 7 milyar 734 milyon dolarlık fazla oluştu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, eylülde 3 milyar 113 milyon dolar oldu.

Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 7 milyar 390 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 230 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde de 59 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.



Böylece, cari işlemler hesabında yaklaşık son 3 yıldır ilk kez üst üste 4 ay fazla oluştu.

Mehmet Şimşek'in paylaşımı (X)

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyri eşlik etti. Yıllık hizmetler geliri eylülde 112 milyar dolar oldu.

Dış finansmanda güçlü görünüm sürüyor. Eylülde 2,9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. Bu dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138'e ulaştı.

Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8'e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz.

İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor."

Cari açıkta kritik veri

BİR AÇIKLAMA DA TİCARET BAKANI'NDAN

Konuyla ilgili bir açıklama da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

· 2024 Yılı Eylül ayında Cari İşlemler Hesabı 3,0 milyar dolar fazla vermiştir.

· Böylece Cari İşlemler Hesabı Son 4 Aydır Aylık Bazda Fazla Vermiştir. 2021 Temmuz-Ekim döneminden sonra ilk defa art arda 4 ay fazla verilmiştir.

· Cari İşlemler Hesabı, 2024'ün ilk 9 ayında %85,4 oranında azalışla 5,3 milyar dolar açık vermiştir.

· Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 7,7 milyar dolar fazla vererek güçlü seyrini korumuştur.

· Yıllıklandırılmış bazda hizmet ihracatımız ise 112,0 milyar dolara yükselerek rekorunu yenilemiştir.

· İhracattaki Artış ve İthalattaki Düşüş, Dengeli Bir Büyüme Yapısını da Desteklemektedir.

· Mal ve hizmet ticaretindeki olumlu seyrin devamı ile cari işlemler hesabının Ekim ayında da fazla vermesi öngörülmektedir.

· Cari işlemler hesabındaki güçlü iyileşme, makroekonomik istikrarı pekiştirerek ekonomimizin geleceğine dair olumlu bir tablo sunmaya devam ediyor.

- 2024 yılı Eylül ayında cari işlemler hesabında 3,0 milyar dolar ile fazla verilmiştir.

- Cari işlemler açığı, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %85,4 oranında azalışla 5,3 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.

- Böylelikle tepe noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 45,9 milyar dolar azalarak, 2024 Eylül ayı itibariyle 9,7 milyar dolara gerilemiştir.

- 2024 Eylül ayında yıllıklandırılmış ihracatımız, yıllık bazda %3,4'lük artış ile 261,5 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise %7,3'lük azalışla 340,0 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı %31,1 oranında azalarak 78,5 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,0 yüzde puan artarak %76,9 olmuştur.

- 2023 Mayıs ayında yıllık dış ticaret açığı 122 milyar dolar olup, 16 ayda 43,7 milyar dolar azalmıştır.

- Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri Eylül ayında yıllıklandırılmış bazda 112,0 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 53,6 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir.

- Mal ve hizmet ticaretindeki olumlu seyrin devamı ile cari işlemler hesabının Ekim ayında da fazla vermesi öngörülmektedir.

- Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte, makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak hedefiyle üretici ve ihracatçılarımızla sıkı iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.