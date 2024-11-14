Eski maden sahaları doğaya kazandırılıyor!

Yeniköy Kemerköy Enerji, Muğla'nın Milas ilçesinde 511 hektarlık eski maden sahasının doğaya kazandırılması için Hüsamlar Yeniden Projesi'ni başlattı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin, "Madencilik faaliyetlerinde rehabilitasyon çalışmalarını önemsiyoruz, firmaları bu konuda teşvik ediyoruz" dedi. Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcı Burak Işık da "Maden rehabilitasyonunu sadece ağaçlandırma olarak düşünmemek lazım. İçerisinde 3 göletin, yürüyüş yollarının, ağaçlandırma ve peyzaj alanlarının olduğu bir yaşam alanı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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